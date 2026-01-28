Pika-Power fürs Kinderzimmer: Pikachu TonieBox 2 vorgestellt

Pikachu zieht bei euch ein! tonies hat auf der Spielwarenmesse in Nürnberg das Geheimnis gelüftet und präsentiert pünktlich zum 30-jährigen Jubiläum von Pokémon eine echte Sensation. Die brandneue Toniebox 2 bekommt einen Anstrich, der Fan-Herzen höherschlagen lässt: Ein sattes Blitzgelb, das direkt von der wohl berühmtesten Elektro-Maus der Welt inspiriert wurde.

Copyright: tonies & The Pokémon Company International

Das erwartet euch im Pokémon-Sommer 2026

In enger Zusammenarbeit mit The Pokémon Company International ist ein Sammlerstück entstanden, das weit mehr als nur ein Abspielgerät ist. Ihr könnt euch auf ein Design freuen, das die Energie von Pikachu direkt in eure Hände bringt. Doch die Box kommt nicht allein. Ab Sommer 2026 dürft ihr euch auf die ersten vier Pokémon Tonies freuen:

Pikachu: Der blitzschnelle Klassiker.

Bisasam: Für alle Freund:innen der Pflanzen-Power.

Glumanda: Bringt Feuer in eure Hörspiel-Sammlung.

Schiggy: Der perfekte Begleiter für kühle Köpfe.

Ein Meilenstein für kleine und große Sammler:innen

Tobias Wann, CEO von tonies, berichtet stolz: „Unsere ikonische Toniebox ist für Kinder sofort wiedererkennbar – genau wie das Blitzgelb von Pikachu. Zur Feier unserer Partnerschaft mit Pokémon freuen wir uns sehr, beides zusammenzubringen. Die Box und die zugehörigen Tonies sind eine Hommage an die Kreativität und den Entdeckergeist, der beide Marken auszeichnet.“

Wann geht es los?

Obwohl die Partnerschaft bereits Ende 2025 angekündigt wurde, müsst ihr euch noch ein klein wenig gedulden. Die Veröffentlichung ist für den Sommer 2026 geplant. Ein exaktes Datum für den Verkaufsstart in Deutschland, Österreich und der Schweiz halten die Verantwortlichen aktuell noch unter Verschluss. Ihr dürft also gespannt bleiben, wann genau der Blitz bei euch einschlägt.