Phoenix Point: Behemoth Edition kommt für PS4 und Xbox One

Das rundenbasierte Phoenix Point: Behemoth Edition wird am 1. Oktober 2021 veröffentlicht. Was alles enthalten ist, lest ihr hier!

Über Phoenix Point: Behemoth Edition

Prime Matter und Snapshot Games veröffentlichen am 1. Oktober das rundenbasierte Strategiespiel Phoenix Point: Behemoth Edition für PlayStation 4 und Xbox One. Die Versionen der PlayStation 5 und Xbox Series sind zu einem späteren Zeitpunkt mit einem kostenlosen Upgrade erhältlich. Ebenfalls am 1. Oktober wird die vierte herunterladbare Inhaltserweiterung “Corrupted Horizons” für die bestehende PC-Version eingeführt.

Phoenix Point: Behemoth Edition wird das Basisspiel, vier herunterladbare Inhaltserweiterungen („Blood and Titanium“, “Legacy of the Ancients“, “Festering Skies” und “Corrupted Horizons“) sowie eine überarbeitete Controller-Unterstützung enthalten. Phoenix Point wurde erstmals im Dezember 2019 über Steam und Epic Games Store für PC eingeführt. Die Year One-Edition, die alle zuvor veröffentlichten herunterladbaren Inhalte, Updates und zusätzlichen Inhalte enthält, folgte im Dezember 2020.