Philips Evnia 32M2N8900 Test: Ein Tor in eine neue Welt

Doch es ist mehr als bloß diese Harmonie zwischen wissenschaftlicher Präzision und praktischer Anwendung, die den Evnia 32M2N8900 wirklich auszeichnet. Denn es ist bei diesem Produkt wahrlich egal, ob ihr ihn professionell mehrere Stunden fürs Arbeiten nutzt, als Mischgerät für ohnehin alles oder als reinen Gaming-Monitor. Ausgestattet ist das Gerät jedenfalls tiptop und kann sich in allen Belangen auszeichnen. Gleichzeitig ist auch wieder das Ambiglow-Feature verbaut, das man möglicherweise von den Philips-Fernsehgeräten bereits als Ambilight kennt. Da wird es auch hinter dem Bildschirm farbig! Der Hersteller möchte damit zeigen: Hiermit ist alles ein Erlebnis. Packen wir den Monitor aus!

Philips hat mit dem Evnia 32M2N8900 ein Stück Zukunftstechnologie auf den Schreibtisch gebracht, das nicht nur Gamer zum Staunen bringt. Auf der offiziellen Website des Herstellers präsentiert sich das imposante Display als der Gipfel der Gaming-Monitor-Entwicklung: Ein 32-Zoll-Riese mit QD-OLED-Paneltechnologie, 4K-Auflösung und satten 240 Hertz Bildwiederholfrequenz. Philips preist dabei stolz die Kombination aus der Samsung-eigenen Quantum-Dot-OLED-Technologie und der innovativen Ambiglow-Beleuchtung an. Das ist ein Ansatz, der sich auf dem Papier liest wie der wahrgewordene Traum von allen, die Zeit vor einem Bildschirm verbringen wollen oder müssen.

Der erste Eindruck

Die allerersten Minuten mit dem Philips Evnia 32M2N8900 sind so einfach, wie es nur geht. Der helle Monolith, der aus der Verpackung zum Vorschein kommt (ja, nicht schwarz wie die meisten Gaming-Monitore!) wirkt auf den ersten Blick wie ein futuristisches Kunstwerk. Sein Aufbau erfolgt erfreulicherweise werkzeuglos: Standfuß und Halterung werden einfach zusammengesetzt und in die Rückseite des Monitors eingesetzt. Mehr seht ihr im obigen Unboxing-Video! Dabei fällt auf, wie durchdacht die Verarbeitung ist. Alles sitzt präzise, nichts wackelt oder scheppert. Der Rahmen an der Vorderseite kontrastiert elegant mit dem Rest des Produkts. Beim Anschluss der Kabel offenbart sich sofort eine der großen Stärken dieses Monitors: Der komplette Lieferumfang ist bestechend üppig. Neben den Standard-Kabeln liegt auch ein DisplayPort-Kabel bei, ihr seid also für alle Fälle gerüstet.

Als die erste Stromzufuhr erfolgt und das Display zum Leben erwacht, begeben wir uns natürlich mit dem Knopf rechts hinten zunächst mal in die Einstellungsmöglichkeiten. Geben tut es davon mannigfaltig viele, so könnt ihr einen Weißpunkt wählen, und auch einen Modus zwischen Standard, Bildbearbeitung, Gaming und vielen mehr. Gleichzeitig ließe sich auch für Shooter und dergleichen ein permanentes Fadenkreuz einblenden, also ihr wärt auch in solchen Fällen bestens versorgt. Mich persönlich abgeholt hat allerdings die Ambiglow-Beleuchtung an den hinteren Flächen, sie funktioniert so wie bei anderen Philips-Bildschirmen oder bei diversen Nachrüst-Produkten für euer TV-Gerät. Die LEDs hinten beginnen zu leuchten und reagieren intelligent auf den angezeigten Bildinhalt. Zusätzlich muss man erwähnen, dass es hier so gut wie keine Verzögerung gibt. Was bei anderen Bildschirmen auffällt, ist hier gelöst!

Philips Evnia 32M2N8900 im Alltag

Dann folgt der eigentliche Praxistest, und hier zeigt sich, wo der 32M2N8900 sein wahres Potenzial entfaltet. Wer mit einem QD-OLED-Panel noch nie gearbeitet hat, wird vom ersten Gaming-Session an regelrecht überrollt von der Bildqualität. Die Farben wirken komplett lebensecht statt irgendwie platt oder pixeliert. Besonders bei Spielen mit düsteren Szenen, etwa in Horror-Titeln oder düsterer Fantasy-Abenteuer, offenbaren sich die Schwächen klassischer IPS- oder VA-Panels schmerzlich deutlich. Während auf diesen noch gräuliche Farbschlieren zu sehen sind, wenn es dunkel wird, bietet der Philips Evnia 32M2N8900 echtes Schwarz. Ja, dank OLED seht ihr hier nicht Dunkelgrau, sondern wahrhaftiges Schwarz mit unglaublichem Detailreichtum in den Schatten. Die 240-Hertz-Bildwiederholfrequenz kombiniert mit der blitzschnellen 0,03-Millisekunden-Reaktionszeit schafft ein Spielerlebnis, das geradezu übernatürlich flüssig wirkt. Dazu braucht ihr halt auch die entsprechende Grafikkarte oder einfach weniger Auflösung.

Bei kompetitiven Shootern macht sich diese Performance unmittelbar bemerkbar: Jede Cursor-Bewegung, jede Aktion von Feinden wird so mit einer Präzision und Schnelligkeit dargestellt, die euch einen gefühlten und auch messbaren Vorteil verschafft. Von Anfang an funktioniert alles wie am Schnürchen, denn der Monitor reagiert präzise auf Eingaben, die Menü-Navigation erfolgt über einen kleinen Joystick auf der Rückseite, der nach kurzer Eingewöhnungszeit optimal für alle selten vorkommenden Nachjustierungen geeignet ist. Sehr cool ist auch die HDR-Unterstützung des Geräts, denn der Monitor kann bis zu 1000 Nits hell werden (3 % des Screens), 450 Nits (10 % des Bildschirms) und 250 Nits (gesamtes Panel). Gemeinsam mit der tollen Farbunterstützung (99 % im DCI-P3-Farbraum, sRGB 147,5 %, NTSC 120 %, Adobe RGB 118 %) werden so Games wie Hogwarts Legacy und auch düstere Spiele so richtig gut dargestellt.

Was noch aufgefallen ist

Ein Tausendsassa: Zwei HDMI-2.1-Anschlüsse ermöglichen reibungsloses Gaming mit beiden modernen Konsolen gleichzeitig, der DisplayPort 1.4 bietet DSC-Unterstützung, und der USB-C-Anschluss mit 65 Watt Power Delivery ist eine echte Rarität. Denn hiermit können Laptops direkt aufgeladen werden, während man am Monitor arbeitet. Das innovative AI-gestützte Ambiglow-System verdient ebenfalls Erwähnung: Es analysiert intelligent den Bildinhalt und passt die Hintergrundbeleuchtung an, was das Raumambiente dramatisch verändert und tatsächlich immersiver wirken lässt, als man anfangs denkt. Gerade für Gaming-Sessions ist das ein unglaublicher Stimmungsfaktor! Die integrierten Lautsprecher sind, um es höflich zu sagen, ausbaufähig. Mit 2 x 5 Watt und DTS-Sound-Optimierung stellen sie eine Notlösung dar, nicht mehr und nicht weniger. Wer ernsthaft auf dem Monitor spielen möchte, wird sich externe Lautsprecher oder ein Headset zulegen wollen. Nur als Vergleich: Ein Mac mini hat ähnlich gute Speaker.

Der Standfuß, so stylisch er auch wirkt, könnte ein wenig massiver ausfallen. Im Alltag ist das kein Thema, aber wenn ihr via Joystick auf der Rückseite Einstellungen vornehmt oder den Monitor generell verstellt, wackelt der große Bildschirm gerne ein wenig. Interessanterweise setzt Philips auf eine Graphen-Schutzschicht und innovative Kühlmechanismen, um die Lebensdauer des OLED-Panels zu verlängern. Das ist durchaus ein zukunftsweisender Ansatz, der bei der Konkurrenz noch nicht Standard ist. Das True-10-Bit-Display stellt sich als weitere coole Eigenschaft dar: Während 8-Bit-Displays sichtbare Farbstufen (das sogenannte Banding) zeigen können, bietet der Philips Evnia 32M2N8900 weichere und natürlichere Farbverläufe, besonders in Himmelsdarstellungen oder subtilen Farbübergängen. Mit dem integrierten KVM-Switch könnt ihr zwischen zwei Geräten mit einer einzigen Tastatur und Maus steuern und wechseln. Und dank MultiView dürft ihr beide Quellen gleichzeitig auf dem großen Bildschirm betrachten. Praktisch!

Philips Evnia 32M2N8900: Technisches

Die technischen Daten des Philips Evnia 32M2N8900 lesen sich wie eine Liste der Gaming-Monitor-Superlative: Das 31,5-Zoll große QD-OLED-Panel mit einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln (4K UHD) bietet bei dieser Displaygröße eine Pixeldichte von 139,87 PPI. Dies ist bei 62 cm Abstand zum Bildschirm so scharf, dass ihr keine einzelnen Bildpunkte mehr ausmachen könnt. Die maximale Bildwiederholfrequenz von 240 Hertz wird sowohl über HDMI 2.1 als auch DisplayPort 1.4 unterstützt, was bedeutet, dass ihr mit hochleistungsstarken Gaming-PCs das vollständige Potenzial ausschöpfen könnt. Alternativ dazu könnt ihr auch alles Andere abseits vom Gaming mit der hohen Bildrate machen und genießen! Die Reaktionszeit des Monitors von 0,03 Millisekunden (Grau-zu-Grau) setzt Maßstäbe im Gaming-Segment, damit werden auch die schnellsten Bewegungen ohne Schlieren dargestellt.

Seine Helligkeit beträgt im SDR-Modus 250 nits (APL 100 %), im HDR-Modus 450 nits bei 10 Prozent Bildinhalt und bis zu 1.000 nits bei kleineren Flächen. Grundsätzlich ist das ausreichend und hoch genug für beeindruckendes HDR-Gaming, wenn auch nicht ganz an der Spitze der absoluten Leuchtkraftliga. Das ist aber so wie das Kontrastverhältnis von 1.500.000:1 typisch für OLED-Technologie und sorgt für Schwarzwerte ohne Kompromisse. Die Blickwinkelstabilität von 178 Grad horizontal und vertikal garantiert, dass das Bild auch von der Seite noch perfekt aussieht. Dies ist nicht nur für Präsentationen, sondern auch zu Hause ein großer Vorteil gegenüber klassischen TN-Panels. Das Seitenverhältnis von 16:9 ist Standard, der Standfuß ermöglicht Höhenverstellung um 130 Millimeter, eine Neigung um -5 bis +20 Grad und Drehung um ±30 Grad, und VESA-Mount-Kompatibilität mit 100 x 100 Millimetern ist ebenfalls gegeben. Noch zum Gewicht und zu den Abmessungen: Mit Standfuß wiegt das Gerät 9,65 Kilogramm, was für ein 32-Zoll-Display absolut im Rahmen ist. Die Abmessungen mit Standfuß betragen 717 x 572 x 311 Millimeter.