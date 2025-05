Pflanzen gegen Zombies 3: Nach wie vor in Arbeit, Fusions-Mechanik angedacht

Mehrere neue Bilder von Pflanzen gegen Zombies 3 sind von einer Umfrage online gestellt worden. Was heißt das für die kommenden Monate?

Neues zu Pflanzen gegen Zombies 3

Die Bilder stammen von einer Umfrage, in der die Spieler nach ihrer Meinung zu neuen Funktionen gefragt wurden, die in das Spiel kommen. Alles wurde auf das PlantsvsZombies-Subreddit hochgeladen, wo Bilder zeigten, dass die Umfrage die Fans fragte, was sie am überzeugendsten fanden, wenn es um Funktionen und Charaktere ging. Wie einige Spieler im Subreddit hervorgehoben haben, scheint es, dass die Entwickler in ihrem nächsten Spiel vorhaben, zwei oder mehrere Pflanzen miteinander verschmelzen lassen zu können.

Das Fusions-Gimmick stammt von einem Plants vs Zombies-Mod, der in der Community sehr erfolgreich war. Ob Fusionen es ins tatsächliche Game schaffen werden, ist unklar, aber der Subreddit scheint etwas polarisiert zu sein, ob sie aufgenommen werden sollten oder nicht. Plants vs Zombies 3: Welcome to Zomburbia wurde im Januar 2024 veröffentlicht, aber im Oktober desselben Jahres für eine „große Überarbeitung“ offline genommen. Bis jetzt wurde noch kein offizielles neues Ankündigungsdatum festgelegt.