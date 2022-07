Petite Maman – Als wir Kinder waren ab heute auf DVD erhältlich

Falls ihr den Kinoauftritt verpasst habt, könnt ihr euch Petite Maman – Als wir Kinder waren ab heute als Wohnzimmerversion auf DVD sichern. Der Film ist ab heute im gut sortierten Handel erhältlich.

Worum geht’s?

Die achtjährige Nelly fährt mit ihren Eltern in das Haus der geliebten, gerade verstorbenen Großmutter, um es auszuräumen. Sie stöbert in den alten Spielsachen und Büchern ihrer Mutter Marion, neugierig auf deren Kindheit. Doch Marion will sich der Vergangenheit nicht stellen, sie reist ab und lässt Mann und Tochter allein zurück. Während ihr Vater am Haus arbeitet, streift Nelly durch die Wälder. Dort trifft sie auf ein Mädchen, das ihr wie ein Ei dem anderen gleicht. Sie heißt Marion. Schnell entwickeln die beiden eine innige Freundschaft und teilen bald ein mystisches Geheimnis, das sie auf wunderbare Weise verbindet.