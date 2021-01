Persona 5 Strikers: neuer Trailer veröffentlicht

For real?! Zum bald erscheinenden Persona 5 Strikers wurde ein neuer Trailer veröffentlicht.Wir bekommen darin mehr Einblicke in das Gameplay, aber auch in die Story. Die Handlung stellt dabei eine Fortsetzung von Persona 5 dar. Die Phantomdiebe der Herzen müssen sich erneut den vielen Gefahren in und rund um Tokio stellen, welche die Menschheit bedrohen.

Das Hack and Slash erscheint am 23. Februar 2021 für die Playstation 4, die Nintendo Switch sowie für Microsoft Windows. Neben den im Frühjahr erscheinenden Atlus-Veröffentlichung Shin Megami Tensei V und Shin Megami Tensei 3 Nocturne dürfen wir also auch zeitnah wieder in die Rolle von Joker und Co. schlüpfen. Dabei stehen uns erneut die mächtigen, sogenannten All-Out-Attacken zur Verfügung, die durch unsere Protagonisten ausgeführt werden. Im angeführten Trailer werden diese im Detail vorgestellt.