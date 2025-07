Percy Jackson: Die Serie – Staffel 2 ab 10. Dezember 2025 auf Disney+ verfügbar

Staffel 2 von Percy Jackson: Die Serie auf Disney+ bekam am Donnerstag auf der San Diego Comic-Con ihren ersten Blick. Seht selbst!

Über Percy Jackson: Die Serie

Das Video enthüllte, was Percy in der neuen Live-Action-Adaption von The Sea of Monsters, dem zweiten Buch in Rick Riordans griechischer mythischer Fantasy, vorhat. Einen Trailer zur zweiten Staffel gibt es übrigens schon auf Disney+ – einfach hier ansehen. Staffel 2 wird ein Jahr nach den Ereignissen von Staffel 1 – basierend auf The Lightning Thief – wieder aufgehen und schickt Percy (Walker Scobell) zurück ins Camp Half-Blood, „um seine Welt auf den Kopf gestellt zu bekommen“, so die offizielle Zusammenfassung von Disney. In Staffel 2 wird Percys sich entwickelnde Beziehung zu Annabeth (Leah Sava Jeffries) und dem fehlenden besten Kumpel Grover (Aryan Simhadri) sowie den Konflikt des Lagers mit den Streitkräften des Titanen Kronos untersuchen. In Staffel 2 wird die Zuschauer (und Percy) auch seinen Halbbruder Zyklopen Tyson vorstellen, gespielt von Daniel Diemer.

Die Lieblingscharaktere der Fans, Nico und Bianca di Angelo (Levi Chrisopulos und Olive Abercrombie), schließen sich ebenfalls der Besetzung an. Lin-Manuel Miranda und Jason Mantzoukas sind ebenfalls im Trailer zu sehen, ebenso wie Sandra Bernhard, Kristen Schaal und Margaret Chos The Gray Sisters. Die zweite Staffel von Percy Jackson: Die Serie wird am 10. Dezember auf Disney+ debütieren. Eine dritte Staffel ist bereits bestätigt. Percy Jackson und die Olympier basiert auf Riordans Bestseller-Buchreihe mit dem gleichen Namen. Es spielt in einer Welt, in der die griechischen Götter real sind und weiterhin Kinder mit Sterblichen haben. Percy ist so ein Halbblut. Es gibt jetzt mehrere Spin-off-Serien und eine ganze Reihe anderer Bücher, die in der Welt spielen. Habt ihr euch die erste Staffel bereits angesehen, was haltet ihr von dieser Serie, und freut ihr euch auf Staffel zwei?