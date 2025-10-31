Peak bekommt Update und ein neues Biom namens Roots

Der Entwickler von Peak hat angekündigt, dass ein neues Biom namens Roots am 5. November 2025 erscheinen wird. Was erwartet uns?

Mehr zu Roots in Peak

Der auf Koop-Physik basierende Klettertitel von Landfall und Aggro Crab, Peak, ist seit seiner Veröffentlichung ein großer Erfolg. Dieser Titel hatte sich bereits vor einigen Monaten der 10-Millionen-Verkaufsmarke genähert, dank eines Umsatzschubs von Steam. Jetzt führen die Entwickler ein neues Biom ein, um den Fans zusätzliche Inhalte zur Verfügung zu stellen. Das nächste Peak-Biom wurde durch ein neues Update auf Steam angekündigt und heißt Roots, und es lässt uns eine wirklich schöne Wald-Umgebung erkunden. Im Trailer sehen wir zwei Charaktere, die sich auf einem Baumstamm verstecken, wobei ein Charakter ins Rutschen gerät, während er eine Rebe fest hält.

Der Teaser endet ein wenig später Moment und enthüllt das Erscheinungsdatum vom 5. November. Das letzte hinzugefügte Biom war Mesa, das sandiges Gelände und massive Berge umfasste. Diesmal sieht es so aus, als würden die Figuren massive Baumstämme erklimmen, anstatt Berge und Hügel. Ähnlich wie bei Mesa könnte Roots bei seinen Ankünften übernehmen und dann nach dem Zufallsprinzip mit Mesa und Alpine rotiert werden; das Studio hat diese Pläne jedoch nicht bestätigt. Darüber hinaus können die Fans auch neue Gegenstände erwarten, die sie schützen, neue Ressourcen, die beim Klettern eine Hilfe sind, und neue Hindernisse, die ihr Leben erschweren.