Peacemaker: Frieden um jeden Preis ab 19.1.2023 auf Blu-ray erhältlich

Debütiert im Remake von James Gunns Suicide Squad erhielt John Cena mit Peacemaker: Frieden um jeden Preis eine Spin-off-Serie, die ab 19.1.2023 auf Blu-ray erhältlich ist. Damit versorgen DC und Warner die DC-Fangemeinde gleich am Anfang des Jahres mit dem DC-Antihelden Black Adam (wir berichteten) und dem Serienableger von Peacemaker.

Worum geht’s in Peacemaker: Frieden um jeden Preis?

Die von James Gunn geschaffene Serie macht genau dort weiter, wo The Suicide Squad 2021 aufgehört hat. Peacemaker erzählt die Geschichte des erstaunlich selbstgefälligen Superhelden/Superschurken gleichen Namens, der an Frieden um jeden Preis glaubt – ganz egal, wie viele Menschen er dafür umbringen muss. Nachdem er sich auf wundersame Weise von seiner Begegnung mit Bloodsport erholt hat, muss Peacemaker bald feststellen, dass er seine Freiheit teuer bezahlen muss. Clemson Murn heuert ihn gemeinsam mit seiner Koordinatorin Emilia Harcourt, dem Technik- und Taktikspezialisten John Economos und der neuen Rekrutin Leota Adebayo für eine geheime Mission unter dem Codenamen Projekt Butterfly an. Doch Peacemaker, ganz Vollblutprofi, bleibt weiterhin der Rettung der Welt verpflichtet – und natürlich all dem anderen Superheldenkram.