PC Gaming Show: Cyberpunk-Lebenssimulation Nivalis angekündigt

505 Games kündigte im Zuge der PC Gaming Show die Cyberpunk-Lebenssimulation Nivalis an. Der Titel katapultiert euch in eine Cyberpunk-Stadt im Voxel-Stil, die sich vom Meer bis zu den Wolken erstreckt und vom Cloudpunk-Studio ION LANDS liebevoll zum Leben erweckt wurde. Drain könnt ihr Geschäfte ausbauen, Restaurants und Nachtclubs verwalten, Freund:innen und Feind:innen finden und euch sogar verlieben. Einen kurzen Einblick in die Simulation gewährt der Ankündigungstrailer. Viel Spaß damit!