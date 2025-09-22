PAW Patrol Rescue Wheels: Meisterschaft erscheint am 31.10.2025

Gute Nachrichten für die Fellfreunde – Ende Oktober kommt mit PAW Patrol Rescue Wheels: Meisterschaft volle Monstertruck-Power und rasante Action für die Switch, den PC sowie PlayStation und Xbox zu euch nach Hause.

Monstertruck-Power und rasante Action: Die Fellfreunde geben Vollgas!

In PAW Patrol Rescue Wheels: Meisterschaft übernehmen Spielende die Steuerung ihres liebsten Helden auf vier Pfoten und liefern sich packende Rennen auf zwölf abwechslungsreichen Strecken und in drei Arenen. Die Crew rund um Chase, Skye, Marshall, Rocky, Rubble und Zuma sorgt mit spektakulären Stunts, waghalsigen Sprüngen und cleveren Power-ups für jede Menge Action auf Asphalt, verschneiten Pisten oder Schotterwegen. So werden bekannte Orte der Serie wie die Abenteuerbucht, die Berge oder Nebelheim zu vertrauten Settings mit hohem Wiedererkennungswert für Fans. Neu dabei ist Roxi, die mutige Hündin, die seit der zehnten Staffel Teil des Teams ist. Wer den Story-Modus meistert, schaltet außerdem Boomer und Bürgermeister Besserwisser als Bonus-Charaktere frei. Im lokalen Splitscreen-Koop- Modus können zwei Spielende gleichzeitig ins Rennen starten und gemeinsam um den Titel des Champions kämpfen. Ein besonderes Highlight sind die Tricks und Spezialmanöver der Monstertrucks: Mit nur einem Knopfdruck führen die Fahrzeuge Stunts am Boden und in der Luft aus, aktivieren Boosts oder setzen kraftvolle Manöver ein. So entsteht zusätzlicher Nervenkitzel, während Hindernisse wie fliegende Tennisbälle, enge Offroad- Passagen oder Sprungschanzen gemeistert werden.

Dank einer intuitiven Steuerung ist PAW Patrol Rescue Wheels: Meisterschaft leicht zugänglich und bietet mit abwechslungsreichen Mechaniken, Power-ups und Transformationselementen familienfreundlichen Spielspaß. So kommen sowohl jüngere Spielende als auch Fans der Serie auf ihre Kosten. Damit fügt sich der Titel nahtlos in das international erfolgreiche Franchise ein, das mit kontinuierlicher Präsenz auf Super RTL und diversen Streaming-Portalen sowie zahlreichen neuen Lizenzprodukten auch 2025 die Vorschulmarke Nummer eins in Deutschland bleibt.