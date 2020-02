Pathfinder: Wrath of the Righteous Kickstarter-Erfolg: Main Funding Goal schon erreicht

Owlcat Games kündigt heute den heiß erwarteten Pathfinder: Wrath of the Righteous Kickstarter-Kampagnestart an und darf sich bereits über das Erreichen des Main Funding Goals freuen. Alle Infos zur Erweiterung findet ihr auf der offiziellen Kickstarter-Seite . Die Kampagne läuft noch bis 11.3.2020.

Worum geht’s?

Pathfinder: Wrath of the Righteous ist ein episches Abenteuer, in dem die SpielerInnen als einer der sechs mythischen Charaktertypen – der wohlwollende Engel, der rasende Dämon, der mächtige Lich, der gerissene Trickster, der gesetzestreue Aeon und der rebellische Azata – seine Reise beginnt und stetig an Macht hinzu gewinnt. Jede Handlung erlaubt es den SpielerInnen, einem bestimmten Mythischen Pfad zu folgen. Die Entwicklung zu einem der mächtigen Wesen hat nicht nur Folgen auf die Geschichte, sondern verändert das Aussehen des Charakters und lässt den Spieler auf bestimmt Fähigkeiten zugreifen.

Die neu vorgestellten Mythischen Pfade sind die des kosmischen Richters der Aeon, der in die Vergangenheit reisen kann, des Dämons, welcher als impulsive Kreatur jederzeit kurz vor dem Kontrollverlust steht, und des Kriegers der Azata, ein unschuldiger und unaufhaltsamer Verfechter des Guten. SpielerInnen, welche die göttlichen Mächte ignorieren, können ebenfalls zu Legenden werden – als Sterblicher, der keinerlei Hilfe einer Gottheit braucht, um Menschen zu inspirieren und die Dämonen-Herrscher auszutreiben.

Zusätzlich zu den Klassen aus Kingmaker, wird Pathfinder: Wrath of the Righteous SpielerInnen die Option geben, aus fünf neuen Klassen zu wählen: ArkanistIn, Blutrünstige/r, Schamane bzw. Schmanin, Orakel und Hexe/r. Außerdem gibt es eine neue Rasse halb-untoter Sterblicher namens Dhampire. Die Anzahl der Archetypen pro Klasse wird auf Fünf erhöht.

Vorraussichtliches Release

Pathfinder: Wrath of the Righteous basiert auf Paizos gleichnamigem Tabletop-RPG und wird voraussichtlich im Juni 2021 für Windows PC über Steam und GOG erscheinen.