Pathfinder: Wrath of the Righteous Entwickler-Tagebuch gibt Einblick ins Grafik-Upgrade

OwlCat Games veröffentlichte ein neuen Pathfinder: Wrath of the Righteous Entwickler-Tagebuch, in dem die Entwickler:innen über die grafische Weiterentwicklung des Spiels, das bereits in wenigen Wochen für den PC erscheint, berichten. Hier eine kurze Zusammenfassung, was in Puncto Grafik so alles gemacht wurde:

“Unser Ziel war es das Spiel visuell düsterer und geerdeter zu machen”, sagt Alexander Mishulin, Creative Director. “Also mussten wir unsere grafische Pipeline neu entwerfen, um die Art und Weise zu ändern, wie wir mit Modellen, Texturen und Partikeleffekten arbeiten.”

Hier das vollständige Wrath of the Righteous Entwickler-Tagebuch: