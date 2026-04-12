Passend zu Halloween: Neverway erscheint im Oktober 2026

Das Indie-Spielestudio Coldblood gab bekannt, dass sein Debütprojekt Neverway im Oktober 2026 veröffentlicht wird, grade recht zu Halloween!

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Bezeichnet als „albtraumhaftes Life-Sim-RPG“, geht dies direkt an die Spitze der Charts, wenn es um Halloween-Spiele geht. Es hat eine gemütlich klingende Prämisse, mit der Protagonistin Fiona, die ein neues Leben auf einer Insel beginnt, aber die Dinge nehmen eine surreale Wendung, als sie die unsterbliche Heroldin für einen toten Gott wird. Sie wird in der einen Minute Beziehungen aufbauen und Freunde finden und in der nächsten mit psychologischen Schrecken umgehen müssen (oder erteilen).

Dieses Spiel wurde bereits 2025 bei der Triple-I-Initiative vorgestellt und hat für Furore gesorgt. Der neue Trailer zeigt erneut die Arbeit sowohl des Pixelkünstlers Pedro Medeiros, der auch an Celeste und Towerfall gearbeitet hat, als auch des Komponisten Disasterpeace, dessen frühere Spielnachweise Fez und Hyper Light Drifter sind. Der Prolog kann ab sofort kostenlos auf Steam gespielt werden, und Neverway wird sowohl auf dieser PC-Plattform als auch auf Nintendo Switch-Konsolen erscheinen.