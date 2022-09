Party-Alarm: Garfield Lasagna Party erscheint im November für die Switch

Microids kündigt eine Zusammenarbeit mit Paramount Consumer Products an, durch die das brandneue Garfield-Videospiel Garfield Lasagna Party im November für die Switch erscheint. Fans dürfen sich bereit machen für eine Menge saftiger Partyspiele mit dem kultigen orangefarbenen Kater und seinen Freund:innen, wenn das Spiel diesen November für Nintendo Switch in den Handel kommt. Garfield, Odie, Arlene und Nermal laden zu ihrer neuen schnurrigen Feier ein: einer riesigen Lasagne-Party! Und was steht auf dem Menü? Ein dynamisches Partyspiel mit verrückten (und leckeren!) Minispielen: Pizzavierecke schneiden, Schneebälle werfen, Hindernislauf und vieles mehr!

Spielfeatures: