PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse ab 19.2.2026 erhältlich
Bei der aktuellsten Nintendo Direct kündigte Square Enix an, dass PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse, der zweite Teil der Reihe nach dem Kulthit PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo, am 19. Februar für Nintendo Switch und andere Plattformen erscheinen wird.
PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse, der nächste Teil in der PARANORMASIGHT-Visual-Novel-Reihe, erscheint am 19. Februar 2026 digital für Nintendo Switch, PC (Steam) sowie iOS- und Android-Geräte. Das Spiel verfügt nur über englische, japanische oder chinesische Texte. Vorbestellungen sind ab sofort möglich.
Ankündigungstrailer:
Dieser neue Titel spielt im Japan der Showa-Ära und dreht sich um moderne Legenden und das Okkulte. Er wird von demselben Team entwickelt, das 2023 PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo schuf. PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse bietet Spieler*innen vor einer anderen Kulisse mit neuer Folklore und neuen Charakteren einen „Fluch“, den sie aufdecken müssen. Das Spiel schafft durch die Verbindung von realen Schauplätzen mit authentischen Legenden ein fesselndes Mystery-Erlebnis.
PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse ist ein eigenständiges Abenteuer, doch Spieler*innen, die den ersten Teil der Reihe, PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo, noch nicht kennen, können diesen bis zum 18. Februar 75% günstiger für Nintendo Switch sowie iOS- und Android-Geräte erwerben.