PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse ab 19.2.2026 erhältlich

PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse, der nächste Teil in der PARANORMASIGHT-Visual-Novel-Reihe, erscheint am 19. Februar 2026 digital für Nintendo Switch, PC (Steam) sowie iOS- und Android-Geräte. Das Spiel verfügt nur über englische, japanische oder chinesische Texte. Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

Ankündigungstrailer: