Paramount Pictures arbeitet an einem fünften Sonic the Hedgehog-Film

Der namenlose Film soll am 22. Dezember 2028 veröffentlicht werden und wird nur als „Sonic Universe Feature“ beschrieben. Was bedeutet das?

Zum fünften Sonic-Film

Diese Beschreibung hat in der Vergangenheit immer darauf hingedeutet, dass es sich um ein Spin-off handelt. Der vierte Sonic the Hedgehog-Film wird voraussichtlich etwa 18 Monate früher, am 19. März 2027, veröffentlicht. Angesichts des großen Erfolgs der Sonic-Filme ist es nicht verwunderlich, dass Paramount das Franchise erweitern möchte. Sonic the Hedgehog 3, das im Dezember letzten Jahres veröffentlicht wurde, ist der umsatzstärkste Streifen des Franchise und hat an den weltweiten Kinokassen über 1 Milliarde US-Dollar eingebracht.

Der erste Sonic-Film, der im Februar 2020 veröffentlicht wurde, spielte weltweit 319,7 Millionen US-Dollar ein, obwohl dies während der COVID-19-Pandemie war. Seine Fortsetzung, die im April 2022 erschien, spielte ebenso weltweit 319 Millionen Dollar ein. Alle drei Sonic-Filme wurden von Jeff Fowler inszeniert und Jim Carrey als Dr. Robotnik und Ben Schwartz als Sonic. Carrey sagte kürzlich, dass er offen dafür ist, möglicherweise für einen weiteren Sonic-Film zurückzukehren. Abgesehen von Videospielen ist Sonic the Hedgehog für Sega ein Milliardengeschäft!