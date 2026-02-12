paper republic Notizbücher aus seltenem pflanzlich gegerbtem Vachetta-Leder

Seit 2012 steht paper republic für Ledernotizbücher, die mit der Zeit mitgehen und zu einem stetigen Begleiter werden. In einer Branche, in der chromgegerbtes Leder mit rund 80% marktprägend ist, entscheidet sich paper republic bewusst für einen seltenen, ressourcenschonenden Weg. Durch umweltfreundliche Produktionsprozesse und hochwertiges Vachetta-Leder aus der Toskana garantiert das Wiener Unternehmen besondere Qualität und verbindet zeitloses Design mit Verantwortung für Mensch und Umwelt.

Qualität und Charakter durch pflanzlich gegerbtes Leder

Im Mittelpunkt der paper republic Philosophie steht das außergewöhnliche Vachetta-Leder, das von einer familiengeführten Gerberei im Herzen der Toskana bezogen wird. Dieses vollnarbige, weiche Rindsleder wird nach traditionellen, umweltfreundlichen Verfahren ausschließlich pflanzlich gegerbt. Dabei wird gänzlich auf Chrom oder andere toxische Substanzen verzichtet. Die Häute französischer Weiderinder werden in Bottichen mit natürlichen, pflanzlichen Gerbstoffen aus Quebracho, Mimose oder Kastanienbäumen behandelt. Der handwerkliche Prozess dauert durchschnittlich ein bis zwei Monate und trägt zur charakteristischen, weichen Haptik sowie zum aromatischen, holzigen Duft des Leders bei.

Das Leder der paper republic Notizbücher ist zertifiziert vom Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale. Das Gütesiegel garantiert, dass das Leder nach strengen technischen Produktionsrichtlinien hergestellt wird. Anders als chromgegerbtes Leder, das ca. 80%* der weltweiten Lederproduktion ausmacht, behält das pflanzlich gegerbte Leder sein natürliches Aussehen und entwickelt mit der Zeit eine einzigartige Patina. Während chrombasiertes Leder oft weniger natürlich wirkt und innerhalb weniger Jahre steif und rissig werden kann, wird pflanzlich gegerbtes Leder im Laufe der Jahre immer weicher und schöner. So werden die paper republic Journals zu einem einzigartigen, langjährigen Begleiter.

Nachhaltigkeit als Produktionsphilosophie

Alle paper republic Produkte werden in der hauseigenen Werkstatt in Wien gefertigt: vom Zuschneiden über das Nähen bis hin zur Veredelung. Diese lokale Produktion verkürzt Transportwege, reduziert Emissionen und gewährleistet höchste Qualitätsstandards. Durch die ressourcenschonende Verarbeitung und kreative Weiterverwendung von Lederresten sowie das modulare Konzept der Ledernotizbücher setzt paper republic ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit.

Die pflanzliche Gerbung ohne schädliche Substanzen ist schonender für die Umwelt und die Menschen in der Lederindustrie. Der Prozess benötigt weniger Maschinerie als chrom-basierte Gerbung und spart Strom. Die meisten natürlichen Inhaltsstoffe, die während des Gerbprozesses verwendet werden, werden zurückgewonnen, recycelt und in anderen Bereichen wiederverwendet, etwa für Düngemittel oder Bau-materialien. Dadurch entsteht eine hohe Kreislaufwirtschaft. Eine Produk-tionsweise, die für Verantwortung steht und authentisches Handwerk zelebriert.

Absolute Präzision im Zuschnitt mit L3 Cutter

Mit dem L3 Cutter des Schweizer Herstellers Zünd hat paper republic seine Produktionskapazitäten deutlich gesteigert und den Output im Lederzuschnitt im Vergleich zum manuellen Stanzen verdreifacht. Dank Tandem-Workflow, höchster Präzision und kameragestützter Fehlererkennung entfallen Nacharbeiten sowie Werk-zeugkosten, während Material optimal genutzt und Abfall minimiert wird. Gleichzeitig ermöglicht die modulare Lösung neue Anwendungsfelder, flexible Produktentwicklung und nachhaltiges Wachstum bei gleich-bleibendem Manufaktur-Charakter.