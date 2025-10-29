paper republic eröffnet „la maison“: Ein Zuhause für Kreativität, Handwerk und Kaffee

Mit „la maison“ eröffnet paper republic seinen ersten Flagship-Store im Herzen Wiens, ein bedeutender Schritt in der Geschichte der Marke. Nur wenige Schritte vom Stephansdom entfernt entstand ein Ort, an dem Handwerk, Design und Gemeinschaft zusammenfinden. Der neue Space vereint Shop, Café und Atelier und lädt ein zum Verweilen und Kreativsein.

Im Mittelpunkt steht die Welt von paper republic: Besucher:innen können in das Sortiment aus handgefertigten Notizbüchern eintauchen und ihre persönlichen Journale gestalten sowie individualisieren lassen. “la maison” bietet Raum, um zur Ruhe zu kommen, sich inspirieren zu lassen und die Atmosphäre der Marke zu erleben.

Gestaltet wurde der Ort in Zusammenarbeit mit Atelier Karasinski, deren Designansatz Wärme, Klarheit und Charakter verbindet. Beleuchtung von Culuu sorgt für ein stimmungsvolles Lichtkonzept, das den Raum im Tagesverlauf lebendig hält. Möbel von Design & Holz Schindler und Pflanzen von Calienna ergänzen das Ensemble aus natürlichen Materialien und präzisem Handwerk.<

„Die Zusammenarbeit mit paper republic bei der Entwicklung ihres ersten Stores war eine absolute Herzensangelegenheit. Es war mir eine Ehre, die Vision unseres Kunden zum Leben zu erwecken und mit unseren geschätzten Partnern:innen zusammenzuarbeiten – vom Tischler Thomas Schindler, Entwickler B+K bis zu unseren Elektriker:innen von GetSolutions und den Lichtdesigner:innen von Cuuluu. Jede und jeder hat mit seiner Expertise beigetragen. Ohne diesen Support wäre es nicht möglich gewesen.„ – Laura Karasinski, Interior Designer la maison

Inspiriert von den Wurzeln von paper republic verbindet das Konzept ein Stück Österreich mit einem Hauch Frankreich: Serviert wird GOTA Coffee, eine Wiener Rösterei, bekannt für nachhaltige Herkunft und ausgezeichnete Qualität, sowie frische österreichische Fruchtsäfte und Vöslauer Wasser. Aus Frankreich stammen die Tees von Maison de Thé Mariage Frères und die französische Diabolo-Limonade, während die Delikatessen von Parémi kommen – einem lokalen Partner mit französischem Flair.

Im Untergeschoss entsteht künftig Raum für Workshops, Lesungen und kleine Ausstellungen. Dieser ist offen für alle, die sich gerne inspirieren lassen oder eigene Ideen teilen möchten. So bietet la maison ein ganzheitliches Konzept aus Design, Handwerk und Atmosphäre – wie ein gemütliches Wohnzimmer mitten in der Stadt. Ein Raum, um Ideen zu entwickeln, Kontakte zu knüpfen oder einfach den Moment zu genießen.

„Wien ist Teil unserer DNA. Wir wollten, dass dieses Geschäft die Atmosphäre der Stadt einfängt – geprägt von Geschichte und zugleich zukunftsorientiert, mit lokalen Materialien und einer offenen, freundlichen Ausstrahlung. Von Anfang an, seit 2012, stehen wir für einfache, aber wesentliche Werte: Authentizität, Nachhaltigkeit, die Schönheit des Handwerks – und vor allem das menschliche Abenteuer, das diejenigen verbindet, die unsere Produkte erschaffen und die sie nutzen.“ – Jerome Bacquias (CEO)