Pacer ab heute für PS4 und PC erhältlich

Pacer, der Anti-Gravity-Combat-Racer von R8 Games geht an die Startlinie. Das Spiel erscheint heute für PC via Steam, PlayStation 4 und PS4 Pro

Pacer ist ein explosiver Anti-Gravity-Combat-Racer in dem SpielerInnen in einer Reihe an Einzelspieler-Modi oder mit bis zu zehn weiteren SpielerInnen über den Online-Multiplayer um die Wette rasen.

Pacer ist komplett optimiert für online- und kompetitives Gaming mit bis zu zehn SpielerInnen im Multiplayer. Der Online-Ranked-Modus veranschaulicht, wie die Spieler im Vergleich zu den Besten der Welt dastehen und der Online-Turnier-/Zuschauermodus bietet einfache Möglichkeiten für Streaming und spaßige Events in allen Größen.

Mit am Start ist die Musik des Original-Anti-Gravity-Racing-Komponisten Tim Wright aka CoLD SToRAGE, mit einem weiteren unglaublichen Line-Up inklusive MethLab, Ed Harrison, DubFX und einer Auswahl an Künstlern eines der kreativsten Independent-Labels der Welt, Warp Records. Insgesamt sind mehr als 80 Tracks von 45 Künstlern im Spiel vertreten.

Pacer ist ab heute zum Preis von 39,99€ für PS4, PS4 Pro und PC via Steam erhältlich. Die Version für Xbox One und Xbox One X erscheint in Kürze.