OXS präsentiert die neuen Gaming-Headsets Storm A2 und Storm G2

Mit den neuen Headsets Storm A2 und Storm G2 erweitert OXS sein Audio-Portfolio um zwei Modelle, die Gaming-Sessions und Musikgenuss auf ein neues Level heben. Während das Storm A2 mit hybrider aktiver Geräuschunterdrückung, flexiblen Verbindungsoptionen und einer Akkulaufzeit von bis zu 70 Stunden punktet, überzeugt das Storm G2 mit ultraleichtem Design, kraftvollen 50-mm-Treibern und 7.1 Virtual Surround Sound für detailreiche Klangwelten.

OXS Storm A2: Volle Konzentration dank Hybrid-ANC

Das Storm A2 bietet Gamer:innen sowie Musikliebhaber:innen ein ungestörtes Klangerlebnis – störende Umgebungsgeräusche werden durch hybride aktive Geräuschunterdrückung um bis zu 46 dB reduziert. Per Knopfdruck sorgt der Passthrough-Modus dafür, dass Außengeräusche bei Bedarf eingeblendet werden. Für größtmögliche Flexibilität stehen vier Verbindungsoptionen zur Verfügung: 2,4-GHz-Dongle (USB-A & USB-C), Bluetooth 5.4 und kabelgebundenes USB-C. So passt sich das Headset nahtlos an Konsolen, PCs und mobile Endgeräte an.

Die Akkulaufzeit von bis zu 70 Stunden macht das Storm A2 zum idealen Begleiter für ausgedehnte Gaming-Sessions oder lange Pendelstrecken. Selbst während des Ladens über USB-C bleibt die Audiowiedergabe aktiv.

Mit Xspace 7.1 Virtual Surround Sound, 40-mm-Dynamiktreibern und abnehmbarem ENC-Mikrofon liefert das Storm A2 kristallklaren Klang und präzise Kommunikation – verpackt in einem robusten Design mit Memory-Foam-Ohrpolstern für langanhaltenden Tragekomfort.

OXS Storm G2: Leichtgewicht mit kraftvollem Surround-Sound

Das Storm G2 ist auf maximalen Komfort ausgelegt. Mit nur 250 g Gewicht, verstellbarem Kopfband und Ohrmuscheln mit Memory-Schaum bietet es auch bei langen Sessions ein druckfreies Tragegefühl. Für ein immersives Sounderlebnis sorgen die 50-mm-Breitbandtreiber und die 7.1 Virtual Surround Sound-Technologie. Spieler:innen erleben detailreiche Klanglandschaften – von klaren Höhen bis zu tiefen Bässen.

Dank der zwei Mikrofone mit ENC-Technologie, eines abnehmbar und das andere integriert, bleibt die Kommunikation jederzeit kristallklar – ob unterwegs oder zuhause. Unterstützt wird diese durch die integrierte DSP- und Dialogverbesserungs-Technologie, welche Stimmen hervorhebt und harmonische Verzerrungen unter 1 % hält.

Das Storm G2 ist vielseitig einsetzbar: Neben 2,4-GHz-Verbindung und Bluetooth 5.3 steht auch ein kabelgebundener 3,5-mm-Anschluss zur Verfügung.

Verfügbarkeit und Preise

Die neuen OXS Headsets wurden zur gamescom 2025 vorgestellt und sind ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 149,99€ für das Storm A2 und 99,99€ für das Storm G2 im OXS-Webshop erhältlich.