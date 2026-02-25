Overwatch Rush (iOS, Android) angekündigt: Beta startet bald

Blizzard bringt Overwatch endlich auf mobile Geräte, aber ein wenig anders. Was ist Overwatch Rush?

Mehr zu Overwatch Rush

Das Unternehmen macht keinen Port des Hauptspiels. Vielmehr hat es gerade ein Spin-off namens Overwatch Rush angekündigt, das als „Top-Down-Helden-Shooter, der speziell für das mobile Set im Overwatch-Universum entwickelt wurde“ beschrieben wird. Es gab schon länger Gerüchte über ein Overwatch-Handyspiel, und während die meisten Leute von einem Port ausgingen, bekommen wir alle ein brandneues Spiel. Es wird nicht von Team 4 entwickelt, der Gruppe, die am Mainline-Spiel arbeitet, sondern intern. Laut einem Gameplay-Video kämpfen viele der Helden von Overwatch auf vertraut aussehenden Karten. Das Spiel bietet 4v4-Matches, obwohl die Charaktere cartoonhafter und stilisierter sind als das Hauptspiel.

Dies wird wahrscheinlich kleinere Bildschirme und die Top-Down-Ansicht berücksichtigen. Dieses Game ist ein Handyspiel, daher werden die Schlachten als kleine Häppchen beschrieben und die Steuerung ist klarerweise auf Touchscreens ausgelegt. Blizzard sagt, dass es sich noch in der Anfangsphase der Entwicklung befindet, aber dass es „schnelles, mobiles Spiel mit heldenzentriertem Kampf- und Spielstilanpassung, das sowohl für Team- als auch für Solospieler geeignet ist, anbieten wird“. Overwatch Rush wird bald als Teil eines Beta-Testprozesses spielbar sein. Es wird kostenlos zu spielen sein und sowohl für Android als auch für iOS verfügbar sein, wenn das vollständige Spiel bereit ist. Hier der erste Trailer für euch: