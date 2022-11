Overwatch 2: Neuer Held Ramattra sorgt für gehörig Wirbel

Der Enthüllung der Fähigkeiten des neuesten Helden von Overwatch 2, Ramattra, folgend wird es einigen Tanks an den Kragen gehen.

Mehr Kampf in Overwatch 2

Ramattra wird am 6. Dezember neben dem Start von Saison 2 in die Overwatch 2-Liste aufgenommen. Als Teil davon enthüllte Blizzard seine Fähigkeiten am Wochenende und gab den Spieler:innen einen ersten Einblick, wie der Tank sich spielen wird. Sein Kit basiert auf seiner Fähigkeit, sich zwischen einem kleineren Rahmen, der Schilde erzeugen kann, und einem riesigen Nahkampfgiganten zu verwandeln. Es sieht nach einer Menge Spaß aus und viele können es kaum erwarten, den Helden in die Hände zu bekommen.