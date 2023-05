Overwatch 2: Das erste Pride-Event wird am 1. Juni 2023 beginnen

Die erste Pride-Feier von Overwatch 2 beginnt am 1. Juni, dies kündigte Blizzard Entertainment am Dienstag an.

Pride in Overwatch 2

Blizzard bringt kostenlose Kosmetika, erweiterte Repräsentation und eine Gelegenheit, die LGBTQ+-Community zu unterstützen. Das Game gibt den Spielern eine Reihe neuer Namenskarten und Spielersymbole, mit denen sie ihre Identität präsentieren oder einfach Pride-Feiern unterstützen können. Ab Donnerstag können sich Overwatch-Spieler dafür entscheiden, Kosmetika hinzuzufügen, die auf Flaggen basieren, die lesbische, schwule, bisexuelle, transgender, asexuelle, aromantische, asexuelle, genderfluide, intersexuelle, nicht-binäre und pansexuelle Identitäten repräsentieren. Blizzard nennt die diesjährige erste Pride-Veranstaltung “nur den Anfang von Pride in Overwatch 2“.

Pride in Overwatch 2 wird auch die Midtown-Karte des Spiels übernehmen, die mit einer Reihe von dekorativen Flaggen und regenbogenfarbenen Zebrastreifen aktualisiert wurde – Blizzard beschreibt die Aktualisierung der New York-Karte als Ausdruck der Nachwirkungen einer Pride-Parade in der Welt von Overwatch. Blizzard erweitert auch die LGBTQ+-Darstellung und bestätigt, dass Baptiste bisexuell und Pharah lesbisch ist. Diese beiden Helden schließen sich den zuvor bestätigten queeren Charakteren Tracer, Soldier: 76 und Lifeweaver an. Eine neu veröffentlichte Kurzgeschichte, “As You Are”, zeigt den Hintergrund und die Identitäten von Baptiste und Pharah – und erkennt das langjährige “Pharmercy“-Geturtel zwischen Fareeha „Pharah“ Amari und Dr. Angela „Mercy“ Ziegler an.