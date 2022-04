Overwatch 2: Blizzard stellt neue Heldin Sojourn vor

Die Heldin arbeitete während der Omnic-Krise mit Jack Morrison alias Soldier: 76 zusammen, und die beiden waren ein tolles Team. Von dort aus kam sie zu Overwatch und arbeitete daran, andere Agenten zu schützen. Wir sehen im Video auch den Fortschritt ihrer kybernetischen Upgrades. Sojourn ist seit einiger Zeit eine Konstante im Universum des Spiels. Sie trat 2016 kurz in Anas Story auf, wenn auch kurz auf einem Foto der Vergangenheit und in der “Recall”-Kinofilm in Winstons Terminal. Sie war auch der Guide für Spieler:innen durch das Storm Rising-Archiv-Event in ihrer Eigenschaft als Kapitänin. Sie erscheint jedoch nicht in der Cinematic-Ankündigung Overwatch 2 Zero Hour, und ihre Erzählung im Original-Kurzfilm lässt es so klingen, als wäre sie auf einem anderen Weg. Mal sehen, was tatsächlich der Fall sein wird!

Ihr könnt sie probespielen, wenn die Overwatch 2 PvP-Beta Ende April live geht. Dann werdet ihr auch in der Lage sein, andere neue Heldenreworks auszuprobieren, wie Bastion, der jetzt ein Zeitlimit für seine mächtige Turmform hat. Die PvE-Kampagnen von Overwatch 2 haben noch kein Veröffentlichungsdatum; sie wurden von den PvP-Updates für das Spiel “entkoppelt”. Werdet ihr Overwatch 2 eine Chance geben?