Overwatch 2 bekommt mit Lifeweaver endlich einen neuen Main-Heiler

Seine Blütenblattplattform kann verwendet werden, um eine Falle zu werfen, die nach oben springt, wenn jemand darauf tritt, egal, ob es sich um einen Freund oder einen Feind handelt. Rejuvenating Dash ist ein schneller Sprint mit milden heilenden Effekten, während Life Grip einen Verbündeten zu eurem Standort ziehen und ihn auf seinem Weg schützen kann. Seine passive Fähigkeit lässt einen heilenden Gegenstand fallen, wenn er stirbt, und seine Ultimate, Baum des Lebens, pflanzt einen Baum, der Verbündete sofort heilt, wenn er sprießt, und heilt regelmäßig weiter, solange er steht. Klingt nach einer brutal guten Kombination mit der Unverwundbarkeitszone von Baptiste … was haltet ihr davon? Am 11. April 2023 ist es so weit, dann wird der neue Held in Overwatch 2 spielbar sein!