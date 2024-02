Outward: Definitive Edition kommt Ende März auf die Nintendo Switch

Die Switch-Version des Open-World-Fantasy-RPGs Outward: Definitive Edition wird am 28. März 2024 veröffentlicht. Sehr cool!

Mehr über Outward: Definitive Edition

Dies haben der Herausgeber PLAION und die Entwickler Nine Dots Studio und SneakyBox bekannt gegeben. Outward: Definitive Edition wurde erstmals am 17. Mai 2022 für PC, PS5 und Xbox Serie-Konsolen veröffentlicht. Das Original wurde am 26. März 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht. Die Definitive Edition spielt in der Welt von Aurai, wo wir in die Stiefel eines gewöhnlichen Abenteurers treten, der sich gegen bedrohliche Kreaturen verteidigt, gefährlichen Umweltbedingungen trotzt und gesund und hydriert bleibt. Somit optimiert ihr euren Rucksack, um sicherzustellen, dass ihr auf eurer Reise durch Städte, gefährliche versteckte Dungeons (die von gewaltigen Feinden wimmeln) und die ungezähmte Wildnis gut vorbereitet sind.

Die Nintendo Switch-Veröffentlichung ist der Höhepunkt monatelanger harter Arbeit zwischen NineDots Studio und Sneaky Box, die der Entwickler an Bord brachte, um die Bemühungen zur Portierung des Spiels auf die Hybridkonsole zu leiten. Outward: Definitive Edition enthält das Basisspiel zusammen mit allen veröffentlichten herunterladbaren Inhalten – “The Three Brothers” und “The Soroboreans” – sowie eine Fülle neuer und aktualisierter Inhalte, einschließlich neuer Waffen, Dungeons und Verbesserungen der Lebensqualität. Das Game lässt sich alleine oder auch online im Koop-Modus spielen. Seid ihr bereit für ein einzigartiges Erlebnis bei jedem Durchspielen?