OUT NOW: STAR OCEAN THE DIVINE FORCE für PC und Konsolen

Square Enix gibt bekannt, dass STAR OCEAN THE DIVINE FORCE, der neueste Ableger der beliebten Action-RPG-Reihe, ab sofort erhältlich ist. Mehr über STAR OCEAN THE DIVINE FORCE Vom aktuellsten Spiel der Serie gibt es Versionen für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Serie, Xbox One und über Steam für PC. STAR OCEAN THE DIVINE FORCE wurde wie alle anderen Teile von tri-Ace Inc. entwickelt und entführt euch auf eine spannende Reise in einer weitläufigen Sci-Fi-Fantasy-Welt mit schnellen, actionreichen Kämpfen, allerlei Erkundungsmöglichkeiten und einer einzigartigen Story, die keine Vorkenntnisse erfordert. Den Veröffentlichungstrailer für das Spiel gibt es gleich hier für euch: