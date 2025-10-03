OUT NOW: DIGIMON STORY TIME STRANGER als Epos der Monster
DIGIMON STORY TIME STRANGER, das Digimon-RPG von Bandai Namco Entertainment Europe und Media.Vision Inc., ist ab sofort erhältlich.
Über DIGIMON STORY TIME STRANGER
Das Spiel erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam. Nach über zehn Jahren kehrt mit DIGIMON STORY TIME STRANGER die Digimon Story-Reihe zurück. Der neueste und bislang umfangreichste Teil (wir berichteten bereits) verspricht sowohl Neueinsteigern als auch langjährigen Fans ein tiefgründiges Rollenspiel, das auch ohne jegliches Vorwissen problemlos spielbar ist. Die packende Geschichte und Kulisse, einprägsamen Charaktere inklusive der über 450 Digimon mit jeweils einzigartigen Fähigkeiten, die es zu entdecken gilt, das überarbeitete Kampfsystem und mehr machen das neue Game zur nächsten Evolution der belieben Serie und besonders interessant für Rollenspiel-Fans.
In DIGIMON STORY TIME STRANGER werden wir zu Agenten von ADAMAS und bekommen den Auftrag, den Ursprung des Phänomens zu untersuchen, durch das sowohl die menschliche Welt als auch die digitale Welt Iliad kurz vor dem Ruin stehen. Um den Kollaps zu verhindern, müssen wir Digimon sammeln und mit ihnen zusammenarbeiten, die Bindung zu ihnen stärken und ihre Fähigkeiten verbessern. Dazu reisen wir zwischen den beiden Welten und sogar durch die Zeit. In den strategischen, rundenbasierten Kämpfen müssen wir uns einer Vielzahl an Gegnern stellen, darunter die Digimon, die wir sammeln wollen, sowie massive Bosse, die es zu überwinden gilt. Der Titel ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam erhältlich.