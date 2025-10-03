OUT NOW: DIGIMON STORY TIME STRANGER als Epos der Monster

DIGIMON STORY TIME STRANGER, das Digimon-RPG von Bandai Namco Entertainment Europe und Media.Vision Inc., ist ab sofort erhältlich.

Über DIGIMON STORY TIME STRANGER

Das Spiel erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam. Nach über zehn Jahren kehrt mit DIGIMON STORY TIME STRANGER die Digimon Story-Reihe zurück. Der neueste und bislang umfangreichste Teil (wir berichteten bereits) verspricht sowohl Neueinsteigern als auch langjährigen Fans ein tiefgründiges Rollenspiel, das auch ohne jegliches Vorwissen problemlos spielbar ist. Die packende Geschichte und Kulisse, einprägsamen Charaktere inklusive der über 450 Digimon mit jeweils einzigartigen Fähigkeiten, die es zu entdecken gilt, das überarbeitete Kampfsystem und mehr machen das neue Game zur nächsten Evolution der belieben Serie und besonders interessant für Rollenspiel-Fans.