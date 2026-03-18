Osterzeit ist Entdeckerzeit: Mit der Maus, dem kleinen Maulwurf, Bobo Siebenschläfer und Jan & Henry durch den Frühling

Wenn die Tage länger werden, die ersten Sonnenstrahlen locken und Ostern vor der Tür steht, rücken besondere Familienmomente in den Mittelpunkt. Ausflüge ins Grüne, die Suche nach dem Osternest und gemeinsames Spielen und Lesen zuhause gehören fest zu dieser Jahreszeit. Mit starken Marken wie Der kleine Maulwurf, Die Maus, Bobo Siebenschläfer und Jan & Henry begleitet die WDR mediagroup gemeinsam mit ihren Lizenzpartnern Kinder und Eltern durch die schönsten Wochen des Frühjahrs.

Frühlingsabenteuer & Draußenzeit

Mit den ersten warmen Tagen wächst die Lust, draußen Neues zu entdecken. Das „Die Maus Outdoor-Set“ von Bresser lädt Kinder dazu ein, Tiere und Pflanzen zu beobachten: Terrarium, Kescher und Lupendose machen selbst kleinste Naturfunde sichtbar, das digitale „Die Maus Handmikroskop“ eröffnet zusätzliche Einblicke in den Mikrokosmos von Blättern, Blüten oder Insekten. Unterwegs halten die Kartensets „Die Maus – Lustige Spiele für lange Autofahrten“ und „Die Maus – Das Suchspiel für kleine Entdecker“ von riva kreative Aufgaben für Reisen und Spaziergänge bereit. Das „Bobo Siebenschläfer: Leiterspiel“ von Schmidt Spiele verwandelt die Pause im Park zur schnellen Spielrunde für zwei bis vier Spieler:innen. Ein neues Bobo Siebenschläfer T-Shirt von koaa ergänzt die Frühlingsausstattung für kleine Entdecker:innen.

Spiel- & Geschenkideen fürs Osternest

Ob als kleine Aufmerksamkeit im Osternest oder als Mitbringsel zum Familienbesuch: Beim Trötsch Verlag finden sich vielfältige Geschenkideen rund um die Lieblingshelden kleiner und großer Fans. Für die Jüngsten sorgt das „Der kleine Maulwurf Badebuch“ mit weichen Kunststoffseiten für Abwechslung in der Badewanne. Mit „Der kleine Maulwurf Ludo“ zieht ein Spieleklassiker für bis zu vier Personen ins Kinderzimmer ein. Der „Plüsch-Geldbeutel Maulwurf“ eignet sich als kuschelige Überraschung für das erste Taschengeld. Das „Rahmenpuzzle Jan & Henry“ sowie die „Lieblingstasse Jan & Henry“ ergänzen das umfangreiche Sortiment. Mit dem „Jan & Henry – Mein Mal- und Vorlesebuch“ von Panini lassen sich Zuhören und kreatives Ausmalen verbinden. Praktische Accessoires wie die Fahrradklingeln und Trinkflaschen im Maus-Design von LIIX eignen sich ebenfalls als originelle Geschenke im Osternest.

Lesen, Lernen & Entdecken mit den Lieblingsheld:innen

Wenn das Wetter einmal nicht nach draußen lockt, entsteht zuhause Raum für gemeinsames Lesen und Entdecken. Bei Carlsen erscheinen im Frühjahr mehrere neue Titel rund um den kleinen Maulwurf: Das handliche Pappbilderbuch „Der kleine Maulwurf macht ein Picknick“ richtet sich an die jüngsten Fans und erzählt von einem gemeinsamen Frühlingstag im Wald. Mit dem Buch „Das große ABC-Buch mit dem kleinen Maulwurf“ lernen Vorschulkinder auf farbenfrohen Seiten spielerisch das Alphabet kennen. Reime und Wortspiele verbinden erste Lerninhalte mit den klassischen Illustrationen von Zdeněk Miler. In „Der kleine Maulwurf und der Fernseher“ geraten die Waldtiere ganz in den Bann des Bildschirms, während der kleine Maulwurf lieber draußen spielen möchte.

Das „Der kleine Maulwurf Magnet-Spielbuch“ vom Trötsch Verlag lädt mit zwölf Bildmagneten dazu ein, Szenen zu ergänzen und eigene Geschichten zu gestalten. Ergänzt wird das Angebot durch das neunmal jährlich erscheinende Magazin „FRAG doch mal die Maus“ von Blue Ocean, das neugierige Kinder mit spannenden Fragen und verständlichen Antworten durch den Alltag begleitet.

Über die WDR mediagroup – Werbezeiten vermarkten. Marken erlebbar machen.

Die WDR mediagroup vermarktet und verbreitet Programmangebote des Westdeutschen Rundfunks (WDR). Sie bietet Werbezeiten in den reichweitenstärksten und journalistisch hochwertigsten Radioprogrammen in NRW, Kooperationen sowie attraktive Sponsoring-Flächen im Ersten.

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