Osternest-Inspirationen: Vielfältige Geschenkideen von Ravensburger

Das Osterfest steht vor der Tür, und ihr könnt euch dieses Jahr auf eine breite Auswahl an Überraschungen für eure kleinen und großen Entdecker:innen freuen. Ob interaktives Wissen, fantasievolle Spielwelten oder knifflige Rätsel – für jedes Alter findet sich die passende Ergänzung für das Nest.

Spielerisch die Welt entdecken

Für die jüngsten Familienmitglieder ab zwei Jahren bietet die Reihe tiptoi® Wieso? Weshalb? Warum? junior spannende Einblicke in die Welt der Bagger oder Dinosaurier. Die Bücher kombinieren Sachwissen mit authentischen Geräuschen und Liedern. Wer es lieber aktiver mag, darf sich bei Matschquatsch austoben. Hier schlüpfen die Kinder in die Rollen von Quatsch-Monstern oder unterstützen den Matsch, was Teamgeist und erste Regeln vermittelt. Märchenhaft wird es hingegen bei den Glitzer-Minis, wenn ihr bunte Eier sammelt und kleine Figuren zum Schlüpfen bringt.

Fantasie und Abenteuer mit BRIO

In der Welt von BRIO Flora erwartet euch das Blumenhaus des Einhorns Iris. Mit beweglichen Teilen und magnetischem Zubehör fördert dieses Set die Feinmotorik. Wer lieber auf Schienen unterwegs ist, kann mit dem Peppa Wutz Zug bekannte Charaktere in die BRIO-Landschaft integrieren. Dank der Magnetkupplungen dürft ihr das Set flexibel mit vorhandenen Bahnen kombinieren.

Herausforderungen für ältere Kinder und Fans

Für Grundschulkinder bietet das Stichspiel Bo Bo Bon kurzweilige Unterhaltung, während Minecraft-Fans beim Cave Adventure ganz ohne Bildschirm ihr strategisches Denken in einem 3D-Labyrinth unter Beweis stellen können. Kreative Köpfe dürfen sich beim Malen nach Zahlen mit Gipselementen ausprobieren. Hier kombiniert ihr klassisches Ausmalen mit selbst gegossenen 3D-Figuren wie Eichhörnchen oder Katzen.

Spannung für Teenager und Erwachsene

Ab zwölf Jahren könnt ihr in den zweiten Fall der Back Tales Reihe eintauchen. In „Die Smaragd-Hochzeit“ beeinflusst ihr als Agent:innen durch eure Entscheidungen den Ausgang der Geschichte. Da das Material intakt bleibt, dürft ihr das Abenteuer mehrfach bestreiten und dabei immer wieder neue Wege entdecken.