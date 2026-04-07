Ostergewinnspiel 2026: Tag 8
Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2026 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Von Smartphones über Reisegutscheinen bis hin zu Games ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.
Was gibt’s zu gewinnen?
Im heutigen Nest verstecken sich folgende Preise:
- 1x Tasche SUNLIT ed.2 suede dark chocolate
Wir bedanken uns bei INA KENT für die Unterstützung unseres Ostergewinnspiel!
Was erwartet euch?
SUNLIT ed.2 wurde aus der Silhouette des Klassikers MOONLIT ed.1 weitergedacht: Bänder an den Seiten, dazu fein eingeknüpfte Knotendetails, die dem Design mehr Textur und Tiefe verleihen.
In der Lace-Version aus samtigem, rotbraunem Veloursleder wird die ultra-leichte, wandelbare Everyday Bag neu gelesen. Inspiriert vom Boho-Festival-Spirit der 2010er-Jahre übersetzt SUNLIT ed.2 diese Stimmung ins Jetzt: entspannt, ein wenig verspielt, mit genau der richtigen Portion Lässigkeit. Ungefüttert, besonders leicht und vielseitig tragbar – von Crossbody bis zur soften Croissant-Form. Bags tell stories. Alle weiteren Infos auf www.inakent.com.
Teilnahmebedingungen
Um unsere Oster-Preise gewinnen zu können, müsst ihr eure Kontaktdaten im Teilnahmeformular korrekt eintragen. Außerdem müsst ihr herausfinden, wie viele Ostereier wir in den Beiträgen des Vortags versteckt haben? Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 8.4.2026 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!