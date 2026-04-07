Ostergewinnspiel 2026: Tag 8

Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2026 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Von Smartphones über Reisegutscheinen bis hin zu Games ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.

Was gibt’s zu gewinnen?

Im heutigen Nest verstecken sich folgende Preise:

1x Tasche SUNLIT ed.2 suede dark chocolate

Wir bedanken uns bei INA KENT für die Unterstützung unseres Ostergewinnspiel!

Was erwartet euch?

SUNLIT ed.2 wurde aus der Silhouette des Klassikers MOONLIT ed.1 weitergedacht: Bänder an den Seiten, dazu fein eingeknüpfte Knotendetails, die dem Design mehr Textur und Tiefe verleihen.

In der Lace-Version aus samtigem, rotbraunem Veloursleder wird die ultra-leichte, wandelbare Everyday Bag neu gelesen. Inspiriert vom Boho-Festival-Spirit der 2010er-Jahre übersetzt SUNLIT ed.2 diese Stimmung ins Jetzt: entspannt, ein wenig verspielt, mit genau der richtigen Portion Lässigkeit. Ungefüttert, besonders leicht und vielseitig tragbar – von Crossbody bis zur soften Croissant-Form. Bags tell stories. Alle weiteren Infos auf www.inakent.com.