Ostergewinnspiel 2026: Tag 4

Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2026 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Von Smartphones über Reisegutscheinen bis hin zu Games ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.

Was gibt’s zu gewinnen?

Im heutigen Nest verstecken sich folgende Preise:

1x Donauschlinge 2 Nächte für 2 Personen

Wir bedanken uns bei MK Salzburg für die Unterstützung unseres Ostergewinnspiel!

Was erwartet euch?

Der Frühling kehrt zurück, weshalb man sich umso mehr über die geplanten Veranstaltungen im Riverresort Donauschlinge**** freuen wird. Nicht nur, dass die Wander- und Radsaison am Naturwunder Schlögener Schlinge früher beginnt – auch außergewöhnliche Wandererlebnisse, Yoga an der Donau und vierbeinige Lieblinge stehen wieder im Mittelpunkt.

Hundeseminare und pure Entspannung

Im Riverresort Donauschlinge**** sind Hunde nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht. Wer seinem treuen Freund im Genuss- und Wellnessurlaub etwas beibringen möchte, kommt zum Hundeseminar mit Dog-Profi Hundetrainer Sascha Steiner. Der Hund zieht an der Leine, verbellt die Nachbarn oder macht Stress? Von 26. bis 29. März 2026 vermittelt Sascha Steiner im Riverresort Donauschlinge in Theorie und Praxis, wie man eine richtige Leinenführung aufbaut und für einen entspannten Hund sorgt. Das Riverresort Donauschlinge ist ein Aktiv- und Wellnesshotel, in dem sich Herrchen, Frauchen und Hund rundum wohlfühlen können. Für die tierischen Gäste ist bestens gesorgt. Futter- und Wassernapf, Handtuch und Kuscheldecke, Leckerlis und Gassi-Sackerl stehen bereit. Auch im Restaurant (ausgenommen Buffetbereich) sind Hunde willkommen. An schönen Sommertagen genießen Feinschmecker auf der Donauterrasse mit Blick auf den mächtigen Strom heimische Köstlichkeiten – natürlich in Begleitung ihres „besten Freundes“. Mehr Infos

Erste Vollmondwanderungen im Frühling

Wenn der Vollmond die Nacht erleuchtet, dann machen sich Wanderbegeisterte vom Riverresort Donauschlinge**** aus auf den Weg zu einer unvergesslichen Tour im Mondschein. Zunächst bringt die Fähre die Teilnehmer der beliebten Vollmondwanderungen zum Ausgangspunkt ihres nächtlichen Erlebnisses nach Inzell. Von dort geht es in der Abenddämmerung den Ciconia Weg entlang (8 km, ca. 300 Höhenmeter). Wenn der Vollmond aufgegangen ist, erreichen die Wanderer den Steiner Felsen und Schlögener Ausblick – Wow-Momente, die bleibende Eindrücke hinterlassen: Das Naturwunder Schlögener Schlinge liegt den staunenden „Nachteulen“ im mystischen Schein in seiner ganzen, unverfälschten, wildromantischen Schönheit zu Füßen. Um das nötige Equipment vom Leihrucksack über Getränke bis zur Stirnlampe kümmert sich das Team des Riverresort Donauschlinge. Die herzlichen Gastgeber begleiten ihre Gäste durch die Vollmondnächte und bereiten für die Rückkehr ins Hotel zu später Stunde eine wärmende Suppe und Getränke vor. Wann ist es so weit: Am 01. & 31. Mai sowie am 30. Juni 2026 stehen die ersten Vollmondwanderungen des Jahres auf dem Programm (Preis pro Person 27 Euro, Anmeldung unter www.donauschlinge.at). Mehr Infos

Yoga-Frühling an der Donau

Das Riverresort Donauschlinge**** ist ein beliebter Treffpunkt der Yogis. Von 27. bis 29. März 2026 kam Yoga-Lehrerin Eva Ananya ins Haus, um mit Yoga-Freunden in der Umgebung des mächtigen Flusses und der wunderbaren Natur Kraft zu tanken. Fortgeschrittene und Yoga-Anfänger sind gleichermaßen eingeladen, an „Yoga an der Donau“ teilzunehmen. Mehrere Yoga-Einheiten pro Tag und Meditationen sind in den Yoga-Paketen des Riverresort Donauschlinge inkludiert. Mehr Infos

Wandern und Biken oder am Donauufer auf der Hotel-Relaxwiese die Seele baumeln lassen – das unkomplizierte Vier-Sterne-Hotel lässt keine Gelegenheit aus, seine Gäste zu begeistern. Vom Donau-SPA bis zur regionalen Feinschmecker-Kulinarik mit einem traumhaften Ausblick über die Donau dreht sich alles um eine genussvolle Pause vom Alltag. Dank des All-inclusive-Konzepts des Riverresorts Donauschlinge mit zahlreichen Zusatzleistungen behalten kühle Rechner den Überblick über ihr Urlaubsbudget.