Ostergewinnspiel 2026: Tag 10
Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2026 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Von Smartphones über Reisegutscheinen bis hin zu Games ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.
Was gibt’s zu gewinnen?
Im heutigen Nest verstecken sich folgende Preise:
- 1x Verbatim Tragbarer Dual Monitor 15,6″
Wir bedanken uns bei Verbatim für die Unterstützung unseres Ostergewinnspiel!
Verbatim Tragbarer Dual Monitor 15,6″
- Doppelte Full HD 15.6″ IPS-Bildschirme (Auflösung jeweils 1920 × 1080)
- 178° weiter Betrachtungswinkel mit 16:9-Seitenverhältnis
- HDR-Unterstützung für verbesserten Kontrast und Farbgenauigkeit
- Ultraflaches Design mit integrierten 1-W-Stereo-Lautsprechern
- Unterstützt die Modi Erweitern*, Duplizieren, und Ultra Display Modi (*Nur Windows)
- VESA 75×75 mm Halterung kompatibel
- Auto-Rotationsunterstützung für den oberen Bildschirm, wenn er zusammengeklappt ist
- Leicht und tragbar mit Neopren-Schutzhülle
- USB-C- und Mini-HDMI-Anschlussmöglichkeiten
- Ideal für Multitasking, Präsentationen und Remote-Arbeitsplätze
Ob ihr im Büro, von zu Hause aus oder unterwegs arbeitet, der Verbatim Portable 15,6″ bietet eine flexible, kompakte Lösung zur Erweiterung eures Arbeitsbereichs. Mit zwei vertikal gestapelten Bildschirmen und der Unterstützung für mehrere Anzeigemodi – darunter Extend, Duplicate und Ultra Mode (nur Windows) – passt er sich nahtlos an euren Arbeitsablauf an. Dank seines schlanken und leichten Designs könnt ihr eure Produktivität maximieren, ohne Kompromisse beim Platzbedarf einzugehen.
Ausgestattet mit zwei Full HD IPS-Panels und einem ultraweiten Betrachtungswinkel von 178° sorgt dieser Monitor für scharfe, lebendige Bilder aus nahezu jeder Perspektive. Die HDR-Unterstützung verbessert den Kontrast und die Farbgenauigkeit für den professionellen Einsatz und die Unterhaltung. Dank des integrierten Schwerkraftsensors lässt sich der obere Bildschirm automatisch drehen, wenn er zusammengeklappt wird, und bietet so noch mehr Flexibilität.
Teilnahmebedingungen
Um unsere Oster-Preise gewinnen zu können, müsst ihr eure Kontaktdaten im Teilnahmeformular korrekt eintragen. Außerdem müsst ihr herausfinden, wie viele Ostereier wir in den Beiträgen des Vortags versteckt haben? Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 10.4.2026 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!