Ostergewinnspiel 2026: Tag 10

Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2026 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Von Smartphones über Reisegutscheinen bis hin zu Games ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.

Was gibt’s zu gewinnen?

Im heutigen Nest verstecken sich folgende Preise:

1x Verbatim Tragbarer Dual Monitor 15,6″

Wir bedanken uns bei Verbatim für die Unterstützung unseres Ostergewinnspiel!

Verbatim Tragbarer Dual Monitor 15,6″

Doppelte Full HD 15.6″ IPS-Bildschirme (Auflösung jeweils 1920 × 1080)

178° weiter Betrachtungswinkel mit 16:9-Seitenverhältnis

HDR-Unterstützung für verbesserten Kontrast und Farbgenauigkeit

Ultraflaches Design mit integrierten 1-W-Stereo-Lautsprechern

Unterstützt die Modi Erweitern*, Duplizieren, und Ultra Display Modi (*Nur Windows)

VESA 75×75 mm Halterung kompatibel

Auto-Rotationsunterstützung für den oberen Bildschirm, wenn er zusammengeklappt ist

Leicht und tragbar mit Neopren-Schutzhülle

USB-C- und Mini-HDMI-Anschlussmöglichkeiten

Ideal für Multitasking, Präsentationen und Remote-Arbeitsplätze

Ob ihr im Büro, von zu Hause aus oder unterwegs arbeitet, der Verbatim Portable 15,6″ bietet eine flexible, kompakte Lösung zur Erweiterung eures Arbeitsbereichs. Mit zwei vertikal gestapelten Bildschirmen und der Unterstützung für mehrere Anzeigemodi – darunter Extend, Duplicate und Ultra Mode (nur Windows) – passt er sich nahtlos an euren Arbeitsablauf an. Dank seines schlanken und leichten Designs könnt ihr eure Produktivität maximieren, ohne Kompromisse beim Platzbedarf einzugehen.

Ausgestattet mit zwei Full HD IPS-Panels und einem ultraweiten Betrachtungswinkel von 178° sorgt dieser Monitor für scharfe, lebendige Bilder aus nahezu jeder Perspektive. Die HDR-Unterstützung verbessert den Kontrast und die Farbgenauigkeit für den professionellen Einsatz und die Unterhaltung. Dank des integrierten Schwerkraftsensors lässt sich der obere Bildschirm automatisch drehen, wenn er zusammengeklappt wird, und bietet so noch mehr Flexibilität.