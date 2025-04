Ostergewinnspiel 2025: Tag 13

Die neuen Experience Bundles von ARPURIA bieten die Möglichkeit, sich selbst eine außergewöhnliche Auszeit zu gönnen und die Faszination der Alpen in ihrer ganzen Vielfalt zu entdecken – mit allen Sinnen, in jedem Augenblick.

Das ARPURIA bietet eine Form von Luxus, die sich in Ruhe, Qualität und einzigartigen Erlebnissen ausdrückt. Zwei erstklassige Restaurants verwöhnen mit raffinierten Gerichten auf höchstem Niveau, während das ganzheitliche Wellnessangebot die Entspannung in den Mittelpunkt stellt. Yoga, Pilates, Waldbaden, inspirierende Spaziergänge, Radtouren und handwerkliche Workshops verbinden sich mit regenerierenden Stunden im luxuriösen ARIA Spa. Es ist eine Einladung, innezuhalten, loszulassen und neue Inspiration zu finden.

Spezielle Erlebnispakete im ARPURIA bieten die perfekte Möglichkeit, Körper und Geist in Einklang zu bringen und den hektischen Alltag hinter sich zu lassen. Die Gäste können in die Ruhe der Alpen eintauchen und sich auf eine Reihe von maßgeschneiderten Angeboten freuen, die den Weg zur inneren Balance ebnen. Tai-Chi-Übungen wecken mit sanften, fließenden Bewegungen die Sinne. Individuell abgestimmte Aroma-Massagen verwöhnen den Körper und lösen Verspannungen. Yoga bei Sonnenuntergang beruhigt den Geist und schafft eine tiefe Verbindung zur Natur. Dies sind nur einige Beispiele. Viele Erlebnisse, die den Gästen neue Energie schenken und eine nachhaltige Auszeit ermöglichen.

Inmitten der beeindruckenden Tiroler Alpen, eingebettet in die traumhafte Kulisse von St. Anton am Arlberg, liegt das ARPURIA. Dieses besondere Hotel – Mitglied der exklusiven Hideaway Hotels Collection und der renommierten Leading Spa Hotels – hat sich darauf spezialisiert, seinen Gästen eine unvergessliche Auszeit voller Erlebnisse und Emotionen zu bieten. Mit den neuen Experience-Bundles hebt das ARPURIA die Erholung auf eine neue Ebene und schafft Erlebnisse, die weit über den klassischen Urlaub hinausgehen.

