Ostergewinnspiel 2025: Tag 24

Das Charge ’n‘ Go bietet vielseitige duale Ladeoptionen. Genießt schnelles magnetisches kabelloses Laden mit 15 W für MagSafe iPhones und Android-Geräte und kabelgebundenes Laden mit bis zu 20 W über USB-C PD. Egal, ob ihr arbeitet, pendelt oder unterwegs seid, diese Powerbank sorgt dafür, dass eure Geräte schnell und effizient aufgeladen werden. Mit einem bidirektionalen USB-C-Anschluss könnt ihr die Powerbank und eure Geräte problemlos aufladen. Die integrierte LED-Anzeige informiert euch über den Akkustand, während umfassende Sicherheitsfunktionen für einen sorgenfreien Betrieb sorgen.

Die Verbatim Charge ’n‘ Go Power Bank bietet eine zuverlässige, leistungsstarke Ladefunktion für Ihre Geräte. Perfekt für alle, die viel unterwegs sind. Sie liefert genug Energie, um mehrere Geräte aufzuladen, damit Sie auch an langen Tagen, auf Geschäftsreisen oder bei Outdoor-Abenteuern in Verbindung bleiben. Mit ihrem leichten und dennoch robusten Design ist diese Powerbank für alle gedacht, die ununterbrochene Energie benötigen.

Charge ’n’ Go Essentials Power Bank

Mit ausklappbaren US-Stiften und austauschbaren EU- und UK-Steckern ist dieses Ladegerät der perfekte Reisebegleiter. Die Galliumnitrat-(GaN-)Technik sorgt für schnelles, effizientes Laden mit hoher Leistung bei geringerer Wärmeentwicklung. Da GaN-Ladegeräte kleiner und leichter als herkömmliche Ladegeräte auf Silikon-Basis sind, sind sie extrem einfach zu transportieren und ideal für unterwegs. Das GaN-Ladegerät wird aus qualitativ hochwertigen, nicht entflammbaren Materialien hergestellt und ist mit vier Schutzsystemen ausgestattet: Überstromschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz und Übertemperaturschutz. So sind Sie beim Laden sicher.

Im 65-W-GaN-Ladegerät von Verbatim sind zwei USB-C PD 65-W-Anschlüsse und ein USB-A QC-3.0-Anschluss in einem schlanken, gerade handtellergroßen Design kombiniert. Dieses Ladegerät ist damit ideal zum Laden von Laptops, Tablets, Smartphones, Spielkonsolen usw. – im Büro, zu Hause oder unterwegs.

Der Osterhase war zwar schon da, aber wir bei Beyond Pixels machen unermüdlich weiter – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2025 .

Teilnahmebedingungen

Um unsere Oster-Preise gewinnen zu können, müsst ihr eure Kontaktdaten im Teilnahmeformular korrekt eintragen. Außerdem müsst ihr herausfinden, wie viele Ostereier wir in den Beiträgen des Vortags versteckt haben? Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 24.4.2025 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

