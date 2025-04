Ostergewinnspiel 2025: Tag 23

Der Halo+ erreicht eine maximale Helligkeit von 900 ANSI Lumen, was ihn zu dem derzeit hellsten portablen Projektor auf dem Markt macht. Das verbessert das Bild in weniger dunklen Umgebungen. So kommt jeder Frame dank FHD-Auflösung und HDR10 überall bestens zur Geltung. Um den XGIMI Halo+ tatsächlich portabel zu machen verfügt er über eine integrierte Batterie, die bis zu zwei Stunden Wiedergabezeit erlaubt. So sind auch fehlende Steckdosen kein Problem mehr. Mit diesen und weiteren Upgrades löst der Halo+ seinen Vorgänger als optimale portable Option für Heimkino-Fans ab.

Schon beim XGIMI Halo müssen trotz des kompakten Formfaktors keine Abstriche in Sachen Bild- und Soundqualität gemacht werden. Die XGIMI Halo-Familie bietet ein Heimkino, das ganz einfach in den Rucksack gepackt werden kann und sekundenschnell einsatzbereit ist. Um diese ambitionierte Erfahrung noch weiter zu verbessern, stellt XGIMI nun seinen neuen XGIMI Halo+ vor. Dieser baut die Stärken des Vorgängers weiter aus, ohne den handlichen Formfaktor aufzugeben.

Der Osterhase war zwar schon da, aber wir bei Beyond Pixels machen unermüdlich weiter – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2025 .

Teilnahmebedingungen

Um unsere Oster-Preise gewinnen zu können, müsst ihr eure Kontaktdaten im Teilnahmeformular korrekt eintragen. Außerdem müsst ihr herausfinden, wie viele Ostereier wir in den Beiträgen des Vortags versteckt haben? Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 23.4.2025 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!