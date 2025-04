Ostergewinnspiel 2025: Tag 22

Der Osterhase war zwar schon da, aber wir bei Beyond Pixels machen unermüdlich weiter – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2025.

Was gibt’s zu gewinnen?

Im heutigen Nest verstecken sich folgende Preise:

2x Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game PS5

1x Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game Xbox

Wir bedanken uns bei Plaion für die Unterstützung unseres Ostergewinnspiels!

Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game

Macht euch bereit für die offizielle Supercross-Saison 2025 mit Monster Energy Supercross 25. Erlebt den Nervenkitzel von Rennen auf neu gestalteten Strecken, die reale Ereignisse nachbilden, und tretet gegen die neueste Auswahl an Profifahrern an: Bahnt euch euren Weg in einer überarbeiteten Karriere mit intensiven Wettkämpfen, Rivalitäten und strategischen Entscheidungen. Dank der Unreal Engine 5 könnt ihr ein neues Spielerlebnis mit realistischer Physik und dynamischer Streckenentwicklung erleben, das jede Runde einzigartig und herausfordernd macht. Meistert den Ablauf mit offenen Tutorials, einem umfassenden Wiki und Fahrhilfen auf Basis neuronaler Technologien. Passt eure Erfahrung mit erweiterten Editoren an und teilt eure Kreationen auf verschiedenen Plattformen. Außerdem könnt ihr euch auf umfassende Crossplay-Unterstützung für globale Wettkämpfe in fesselnden Online-Mehrspielermodi freuen, unabhängig von der Plattform, egal ob ihr in Gelegenheitsspielen antrittst oder um den ersten Platz in Ranglisten kämpfst.