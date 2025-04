Ostergewinnspiel 2025: Tag 21

Smart Case Display mit Touch-Leiste: Mit der Touch-Leiste und dem Display könnt ihr die Geräuschunterdrückung der kabellosen Noise Cancelling Kopfhörer jederzeit mit einer einfachen Wischbewegung auf dem Case ändern. Unvergleichliches Noise Cancelling: Die Liberty 4 Pro Noise Cancelling Earbuds verfügen über 7 Sensoren (6 Geräuschsensoren und 1 Luftdrucksensor), um Geräusche aus allen Richtungen zu erfassen. Erlebt drei Mal stärkeres Noise Cancelling auf Reisen. Adaptive Geräuschunterdrückung in Echtzeit: Diese kabellosen Noise Cancelling Kopfhörer passen sich alle 0,3 Sekunden an deine sich ständig verändernde Umgebung an und sorgen so rund um die Uhr für eine optimale, nahtlose Geräuschunterdrückung. High-Fidelity-Musik auf Studio-Niveau: Mit verbesserter ACAA-Akustik, einem 10,5mm Tieftöner, einem titanbeschichteten Hochtöner und einer digitalen Frequenzweiche für maximale Treiberleistung. Erlebt mit euren neuen kabellosen Bluetooth Kopfhörern klaren, kräftigen und nuancenreichen Klang. Superschnelles Laden: Die Liberty 4 Pro Earbuds mit Noise Cancelling laden zwei Mal schneller als die Vorgängermodelle mit einem 5C-Akku. Schon 5 Min. Laden bieten 4 Std. Spielzeit. Einmal laden reicht für 10 Std. Musikgenuss; für 40 Std. mit dem Case. KI-gestützt klare Anrufe mit 6 Mikrofonen: Mit einem Algorithmus zur Geräuschunterdrückung und 6 Mikrofonen sorgen diese kabellosen Noise Cancelling Kopfhörer für klare Gespräche, egal wo du bist. Außerdem werden Windgeräuschen für eine störungsfreie Kommunikation gefiltert.

Der Osterhase war zwar schon da, aber wir bei Beyond Pixels machen unermüdlich weiter – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2025 .

Teilnahmebedingungen

Um unsere Oster-Preise gewinnen zu können, müsst ihr eure Kontaktdaten im Teilnahmeformular korrekt eintragen. Außerdem müsst ihr herausfinden, wie viele Ostereier wir in den Beiträgen des Vortags versteckt haben? Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 21.4.2025 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!