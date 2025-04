Ostergewinnspiel 2025: Tag 15

In Kombination mit verbesserten Astro-Steuerungen bringen diese neuen Kräfte das Astro-Plattform-Erlebnis auf neue Höhen und bleiben gleichzeitig für alle zugänglich. Es gibt auch eine höhere Anzahl der Bösewichte mit über 70 neuen Typen, darunter massive Bosse am Ende jeder Galaxie. Im Trailer sehen wir etwa die tödliche Kobrakönigin Lady Venomara, die in ihrer goldenen Höhle auf uns wartet. Dieses Spiel scheint wirklich ein Liebesbrief zu allem zu sein, was Sony in den letzten 25 Jahren gebaut hat, und die Kombination mit dem fantastischen Plattform-Level-Design von Team Asobi sollte zu einer wirklich besonderen Erfahrung führen.

In Astro Bot erkunden wir sechs ganze Galaxien und über 80 Levels auf der Suche nach Astros verstreuter Crew. Klammert euch an euren Dual Speeder und landet auf jedem einzigartigen Planeten mit unterschiedlichster Flora und Fauna. Das reicht von üppigen Wäldern, Sandstränden, heißen Vulkanen bis hin zu überraschenderen Orten wie einer riesigen Sanduhr oder dem Baldachin eines singenden Baumes! Um Hilfe bei seiner Mission zu erhalten, kann Astro über 15 neue Fähigkeiten einsetzen, die einzigartige Spielstile bieten. Wie wir es von einem Astro-Spiel erwarten würden, nutzen diese den DualSense-Controller, sein haptisches Feedback und seine adaptiven Auslöser voll aus, damit wir jeden kleinen Schritt auf der Reise spüren können. Unter den vielen neuen Kräften gibt es jede Menge Möglichkeiten wie einen Riesenschwamm, High-Tech-Handschuhe und mehr.

Verbindet eure Ohrhörer über Bluetooth mit einem Mobilgerät, während ihr mit einem PlayStation Link-Gerät verbunden seid, um Anrufe anzunehmen und Musik zu hören, ohne dabei dein Spiel unterbrechen zu müssen. Eure Freunde können euch durch zwei verborgene Mikrofone mit KI-verbesserter Geräuschunterdrückungstechnologie laut und deutlich hören und dank ständigem, einfachem Zugriff auf Lautstärke- und Mikrofonsteuerung müsst ihr euer Spiel nie aus den Augen lassen. Ihr köknnt die PULSE Explore Wireless-Ohrhörer überallhin mitnehmen, denn sie sind leicht transportierbar und bieten mit einer einzigen Ladung bis zu 5 Stunden Spielzeit. Obendrein wartet das mitgelieferte Lade-Case mit einer zusätzlichen Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden auf, sodass ihr euch unterwegs jederzeit wieder in die Action stürzen könnt.

Entdeckt die neue Ära des Gaming-Audio mit von Profi-Studios inspirierten planaren Magnettreibern, die Soundlandschaften mit ultraniedriger Verzerrung reproduzieren, eine hohe Detaildichte erreichen und alles exakt so wiedergeben, wie von den Spielentwicklern vorgesehen. Spürt die Action mit einem klaren, tiefen Bass und verbessert eure Wahrnehmung dank präziserer Positionierung der Audiosignale – in allen PS5-Spielen, die 3D-Audio unterstützen. Verpasst kein einziges Geräusch mehr – dank ultraniedriger Latenz und verlustfreier PlayStation Link Wireless-Technologie, die Klänge blitzschnell übermittelt, ohne dabei ein einziges hörbares Detail zu verlieren. Verbindet und wechselt ganz leicht zwischen PlayStation Link-kompatiblen Geräten, darunter deine PS5-Konsole, dein PC oder Mac sowie der PlayStation Portal Remote-Player.

Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2025 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Von Smartphones über Reisegutscheinen bis hin zu Games ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.

Teilnahmebedingungen

Um unsere Oster-Preise gewinnen zu können, müsst ihr eure Kontaktdaten im Teilnahmeformular korrekt eintragen. Außerdem müsst ihr herausfinden, wie viele Ostereier wir in den Beiträgen des Vortags versteckt haben? Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 15.4.2025 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!