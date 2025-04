Ostergewinnspiel 2025: Tag 14

MagSafe-Zubehör, Cases, Poweraccessoires, Bildschirmschutz und vieles mehr: Im Portfolio von LAUT finden sich außergewöhnliche Accessoires für iPhone, iPad und Co.

Apple-Anwender können ihre Geräte mit dem hochwertigen Zubehör von LAUT optimal einsetzen, schützen und zugleich individualisieren. Denn das internationale Unternehmen mit Sitz in Hamburg bietet eine breite Palette an Accessoires, die sich von der Masse abheben. Zu den aktuellen Produkthighlights gehört das multifunktionale Kartenetui MAGADD Card Wallet, plüschige Magmoji-Wallets und coole Badgets sowie multifunktionale Cases für iPad und und magnetische Powerbanks in verschiedenen Designs. Praktisches Zubehör wie Bildschirmschutzfolien,Ladegeräte und Kabel ergänzen das umfangreiche Angebot.

So ist das Typefolio Keyboard Case ein smarter Schutz für das iPad, iPad Pro oder iPad Air. Die schlanke Hülle mit magnetischer Verschlusslasche vereint einen 360°-Rundumschutz und eine portable Bluetooth Tastatur mit Trackpad. Auch als Kickstand lässt sie sich nutzen, so dass Anwender ihr iPad in eine ergonomisch optimale Position bringen können.

Der magnetische Screenprotector Prime Privacy + sorgt unterwegs oder im Café für Privatsphäre und lässt sich im Bedarfsfall jederzeit anbringen und einfach rückstandsfrei entfernen. Bei Laut sind Varianten passend für das iPad und für MacBook Air und MacBook Pro erhältlich.

Das MAGADD Card Wallet von LAUT ist ein schlankes Etui für bis zu drei Karten, das sich bei Bedarf als Smartphone-Stand nutzen lässt. Dank 360°-Drehfunktion lässt sich das mobile Gerät so in eine horizontale oder vertikale Position bringen und kann freihändig verwendet werden. Der clevere Alltagsbegleiter hält magnetisch auf dem iPhone oder anderen MagSafe- kompatiblen Smartphones.

Auch das transparente iPhone 16-Case Crystal Matter ist mit dem dynamischen Magspin-Ring ausgestattet, der sich komplett drehen lässt und als variabler Ständer fungiert – genauso wie die Powerbank Power Charge Flex. Generell sitzen die flachen Powerbanks von LAUT dank starker Magnete fest und sicher auf Magsafe-kompatiblen Smartphones und Cases, während sie mit 5.000 mAh für eine Extraportion Energie sorgen. Die Powerbanks Power Charge Handy sind in verschiedenen Farbvarianten

erhältlich. Für den einheitlichen Look werden farblich abgestimmte Hüllen und Kabel angeboten, z.B. auch in Purple oder Green. Die ausgefallene Marble Edition ist in marmoriertem Schwarz, Weiß oder Pink zu haben.

Ein besonderer Hingucker ist Power Charge Crystal: Dank transparenter Rückseite zeigt diese Powerbank ihr interessantes Innenleben. LAUT hat noch weiteres iOS-Zubehör – beispielsweise Hüllen für iPads oder Armbänder für die Apple Watch – in originellen Designs im Sortiment. So bietet die irisierende Holo-Linie neben außergewöhnlichen iPhone-Hüllen auch individuelle Verpackungen für AirPods: Das Holo Case ist im Stil Midnight oder Pearl erhältlich.

Spaß mit Magmoji

Auch der Spaßfaktor kommt bei LAUT nicht zu kurz: In der Magmoji-Welt von LAUT finden sich plüschige Wallets und witzige Badges. Magmoji Wallets sind von Avocados, Einhörnern, Häschen und anderen Stofftieren inspirierte Geldbörsen, in denen sich Bargeld, Karten oder Kleinigkeiten verwahren lassen. Sie haften magnetisch sicher auf dem iPhone oder der MagSafe-Hülle, genauso wie die Magmoji Badges. Mit diesen Hinguckern lassen sich MagSafe-kompatible Geräte einfach personalisieren. Dabei stehen u.a.

Statements wie Love, Peace oder „Good Vibes only“ zur Wahl. Das Sortiment der Magmoji-Welt wird permanent erweitert.

Alle Produkte können direkt im Webshop von LAUT bestellt werden.