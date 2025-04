Ostergewinnspiel 2025: Tag 12

Der G-Master GB2795HSU-B1 wurde entwickelt, damit ihr euer volles Gaming-Potenzial ausschöpfen könnt. Mit FreeSync-Premium für ein flüssiges, tränenfreies Gaming-Erlebnis und einer Bildwiederholfrequenz von 280Hz fühlt sich jede Bewegung schnell und flüssig an. Das 27″ (᠎68.6cm)-VA-Panel liefert klare und scharfe Bilder, während die Reaktionszeit von 0.2ms dafür sorgt, dass ihr in jedem Spiel die Nase vorn habt, ohne jemals von eurer Ausrüstung aufgehalten zu werden. Für zusätzlichen ergonomischen Komfort ist der Monitor mit einem höhenverstellbaren 150-mm-Standfuß ausgestattet, der sich perfekt an eure Bedürfnisse anpasst.

Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2025 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Von Smartphones über Reisegutscheinen bis hin zu Games ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.

Teilnahmebedingungen

Um unsere Oster-Preise gewinnen zu können, müsst ihr eure Kontaktdaten im Teilnahmeformular korrekt eintragen. Außerdem müsst ihr herausfinden, wie viele Ostereier wir in den Beiträgen des Vortags versteckt haben? Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 12.4.2025 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!