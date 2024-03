Ostergewinnspiel 2024: Tag 7

Ladet euer iPhone, Apple Uhr und AirPods an einem Ort auf. Der ausziehbare 3-in-1-Ständer mit MagSafe liefert bis zu 15 W Strom für eure persönlichen Devices. Der ausziehbare Ständer spart Platz auf der Arbeittsfläche und hebt das Telefon beim Aufladen in eure Sichtlinie. So könnt ihr Videochats führen oder freihändig telefonieren. Dank des ausziehbaren Ständers und des verstellbaren Kopfes könnt ihr den perfekten, Blickwinkel finden. Die magnetische Oberfläche sorgt für eine präzise Ausrichtung, sodass der Ladevorgang bei Kontakt beginnt. Dieser elegante 3-in-1-Ständer mit beschwerter Basis ist die ultimative Ladelösung.

Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2024 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Von Smartphones über Reisegutscheinen bis hin zu Games ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.

Teilnahmebedingungen

Um unsere Oster-Preise gewinnen zu können, müsst ihr eure Kontaktdaten im Teilnahmeformular korrekt eintragen. Außerdem müsst ihr herausfinden, wie viele Ostereier wir in den Beiträgen des Vortags versteckt haben? Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 29.3.2024 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!