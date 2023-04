Ostergewinnspiel 2023: Tag 11

Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2023 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Von Gadgets über Smartphones bis hin zu Games ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.

Was gibt’s zu gewinnen?

Im heutigen Nest verstecken sich folgende Preise:

3x Just Dance 2023 (Je 1x Xbox, Switch und PS5)

2x Anno 1800 Console Edition (Je 1x Xbox, PS5)

Wir bedanken uns bei Ubisoft für die Unterstützung unseres Ostergewinnspiel!

Anno 1800 Console Edition

Willkommen zum Beginn des industriellen Zeitalters in diesem Städtebau-Strategiespiel in Echtzeit. Erlebt eine der aufregendsten und sich am schnellsten verändernden Epochen aller Zeiten, entdeckt neue Technologien, Regionen und Gesellschaften, verfolgt eure eigene Strategie und errichtet eine Welt nach euren Vorstellungen. Wie euer Name in die Geschichte eingehen wird, entscheidet ihr. Stellt eure Fähigkeiten unter Beweis und errichtet beeindruckende Städte, plant logistische Netzwerke, besiedrlt exotische neue Kontinente und gewinnt durch Diplomatie, Handel oder Krieg die Oberhand über eure Konkurrenten. Errichtet riesige Metropolen, lenkt eine florierende Wirtschaft und schützt euer Werk vor Feinden. Damit eure Städte erblühen können, musst ihr lernen, in jeder Situation die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.