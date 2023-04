Ostergewinnspiel 2023: Tag 1

Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2023 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Von Gadgets über Smartphones bis hin zu Games ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.

Was gibt’s zu gewinnen?

Im heutigen Nest verstecken sich folgende Preise:

1 x Sonos One Lautsprecher



Wir bedanken uns bei Sonos für die Unterstützung unseres Ostergewinnspiel!

Sonos One

Erlebt einen noch eindrucksvolleren, detailreicheren Sound und kraftvolleren Bass, als ihr es je bei einem Smart Speaker für möglich gehalten hättet, und genießt dank Trueplay Tuning eine perfekt an den Raum angepasste Sound Experience. Der Speaker ist kompakt genug für deine Küchenzeile, elegant genug für euer Bücherregal und sieht überall dort gut aus, wo du ihr Sound wollt. Stecket einfach das Stromkabel ein und befolgt die wenigen Schritte in der Sonos App, um loszulegen. Streamt in nur wenigen Minuten Musik, Radio, Podcasts und Hörbücher all eurer Lieblingsdienste.

Der Sonos One verfügt über sechs perfekt angepasste Mikrofone. So hört er euch von überall im Raum, egal, wie laut die Musik ist. Der Speaker basiert auf dem Play:1, dem kleinen Speaker mit dem großen Sound. Er verfügt über zwei Verstärker der Klasse D und spezielle angefertigte Treiber. Sie alle sind ganz genau an die akutsiche Architektur des Speakers angepasst. Musikstreaming in einem Raum ist super – Musikstreaming im ganzen Haus ist noch besser. Fügt beliebig viele Sonos Speaker zu eurem System hinzu, um in mehreren Räumen Musik zu hören. Alle Speaker arbeiten nahtlos zusammen. So könnt ihr verschiedene Songs in verschiedenen Räumen oder denselben Song im ganzen Haus abspielen.