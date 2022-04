Ostergewinnspiel 2022: Tag 7

Bei der Software PhotoDirector sind die neuen Lichteffekte und Farbanpassungsfunktionen besonders spannend. Dank umfassender KI-Werkzeuge kann beispielsweise der Himmel im Bild einfach ausgetauscht oder über die unterschiedlichsten Fotoanimationseffekte in ein visuelles Meisterwerk verwandelt werden. Zudem können Bilder nun mit einer Vielzahl von Lichteffekten wie Lichtstrahlen-, Bokeh- und natürlichen Lichteffekten ausgeleuchtet werden. Einzigartige Kompositionen können dank der verbesserten Ebenenbearbeitung und den neuen Funktionen für den Ebenenbearbeitungsverlauf, wie das Festlegen von Mischeffekten für einzelne Ebenen, erstellt werden. Der Audio Beat-Effekt ermöglicht zudem das Hinzufügen von Bounces und Shakes, um dem Bild einen eigenen Rhythmus zu verleihen – sehr beliebt auf Social Media. PhotoDirector 13 Ultra ist für UVP € 99,99 erhältlich.

Die neueste Version bietet intelligente Funktionen und eine optimierte Benutzeroberfläche. Ein effizienter Workflow ist mit KI-gestützten Tools garantiert: Die Objektauswahl funktioniert intuitiver und die neue Funktion zum einfachen Wechseln des Himmels hilft bei der Videoverbesserung. Bei den Audio-Funktionen wird mittels KI-Technologie bei der Sprachoptimierung sowie Windentfernung unterstützt. Mit den verbesserten Maskierungs- und Mischwerkzeugen können im Handumdrehen surrealistische Szenen erstellt werden und die Bildschirmaufnahme- und Live-Streaming-Funktionen garantieren nahtloses Bearbeiten, Teilen und Streamen von Videos auf populären Streaming-Plattformen. Mit der Funktion Audio Smart Fit kann jede Hintergrund-Audiospur automatisch an die Länge des jeweiligen Videoclips angepasst werden. Die hohe Performance sowie intuitiven Videoschnittmöglichkeiten stehen beim PowerDirector für alle Anwendenden im Vordergrund. PowerDirector 20 Ultra ist für UVP € 99,99 erhältlicht.

Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2022 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Von Gadgets über Smartphones bis hin zu Games ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.

Teilnahmebedingungen

Um unsere Oster-Preise gewinnen zu können, müsst ihr eure Kontaktdaten im Teilnahmeformular korrekt eintragen. Außerdem müsst ihr herausfinden, wie viele Ostereier wir in den Beiträgen des Vortags versteckt haben? Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 7.4.2022 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

