Ostergewinnspiel 2022: Tag 5

Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2022 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Von Gadgets über Smartphones bis hin zu Games ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.

Im heutigen Nest verstecken sich folgende Preise:

Wir bedanken uns bei Nintendo für die Unterstützung unseres Ostergewinnspiel!

Fangt, beobachtet und erforscht wilde Pokémon, um den ersten vollständigen Pokédex der Sinnoh-Region zu erstellen – in Pokémon-Legenden: Arceus, das für Nintendo Switch erscheint. Das Spiel bleibt dem grundlegenden Gameplay vorheriger Pokémon-Spiele treu und erweitert es um neue Action- und Rollenspielelemente. Ihr reist in die Sinnoh-Region, dem Schauplatz von Pokémon Diamant und Pokémon Perl (hier geht’s zu unserem Remake-Test) – doch diese Geschichte spielt in einer Zeit lange bevor es Pokémon-Trainer oder eine Pokémon-Liga gab. Ihr seid umgeben von wilden Pokémon, die in unwirtlichen Gebieten leben. Hier entdeckt ihr Sinnoh von einer Seite, die ihr in Pokémon Diamant und Pokémon Perl nicht gesehen habt.

Um Pokémon in Pokémon-Legenden: Arceus zu fangen, werdet ihr zunächst das Verhalten studieren. Dann schleicht ihr euch an sie heran und werft einen Pokéball! Dein Pokémon-Begleiter kann euch beim Fangen unterstützten, indem es gegen wilde Pokémon kämpft. Werft einfach den Pokéball, in dem sich euer Pokémon-Begleiter befindet, auf ein wildes Pokémon, um nahtlos in den Kampf zu wechseln. Wähle die Attacken aus, die euer Pokémon beherrscht, um ihm Befehle zu erteilen.