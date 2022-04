Ostergewinnspiel 2022: Tag 22

Jeder Schurke braucht ein Inselversteck. Wählt das Paradies eure Wahl und zwingt ihm euren eigenen, fiesen Stil auf. Ihr könnt die interne Struktur eures trügerischen Verstecks so formen, dass sie zu eurem Spielstil passt, und herrlich böse Geräte bauen, die eure Schergen dann einsetzen. Kompetenz allein reicht nicht, wenn ihr ein böses Unternehmen starten wollt. Während ihr immer mächtiger werdet und die Schergen trainiert, könnt ihr neue Spezialisten erschaffen, die bei der Umsetzung fieser Pläne helfen. Braucht ihr etwas, das besser einschüchtern kann? Dann rekrutiert kräftige Handlanger, die zu eurem Spielstil passen. Jeder Superschurke braucht schließlich eine rechte Hand oder auch mehrere!

Evil Genius 2 ist ein satirisches Spy-Fi-Spiel, in dem Spieler:innen die Kontrolle über ein böses Genie übernehmen und sein Versteck aufbauen müssen. Ach ja, und dann wäre da ja auch noch die Weltherrschaft. Wenn es sich so gut anfühlt, böse zu sein, dann haben die Mächte der Gerechtigkeit keine Chance. In diesem Nachfolger des Kultklassikers von 2004 baut ihr euer eigenes, einzigartiges Versteck für eure Ablenkoperation, trainiert einen Trupp aus verbrecherischen Schergen, verteidigt das Versteck gegen die Mächte der Gerechtigkeit und versucht, die Welt mit eurer Weltuntergangsgerätschaft zu beherrschen.

Teilnahmebedingungen

Um unsere Oster-Preise gewinnen zu können, müsst ihr eure Kontaktdaten im Teilnahmeformular korrekt eintragen. Außerdem müsst ihr herausfinden, wie viele Ostereier wir in den Beiträgen des Vortags versteckt haben? Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 22.4.2021 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

