Ostergewinnspiel 2022: Tag 17 – Hauptpreis

Steckt das Stromkabel ein und lasst euch von der Sonos App durch das Setup führen, damit ihr in Minutenschnelle Musik, Radio, Hörbücher und mehr von all euren Lieblingsdiensten streamen könnt. Trueplay Tuning optimiert den Sound und passt ihn perfekt an die individuelle Akustik des Raums an. Verbindt euren Plattenspieler, CD-Player, Projektor oder ein anderes Gerät direkt per AUX-Kabel mit dem 3,5-mm-Eingang des Five.