Ostergewinnspiel 2022: Tag 13

Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2022 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Von Gadgets über Smartphones bis hin zu Games ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.

Im heutigen Nest verstecken sich folgende Preise:

Wir bedanken uns bei Gamewarez für die Unterstützung unseres Ostergewinnspiel!

Die Alpha Series ist mit ihren Features an die beliebte Classic Series von Gamewarez angelehnt: In einer großen Seitentasche lassen sich Games, Snacks oder der Controller verstauen. Das robuste, aus Polyester bestehende Fabric Oberflächenmaterial ist reißfest und stark schmutz- und flüssigkeitsabweisend – somit lässt es sich unkompliziert reinigen. Darüber hinaus ist der Bezug schwer entflammbar und punktet somit in sicherheitstechnischer Hinsicht. Wie die Classic Series ist auch der Alpha-Sitzsack befüllt mit staubfreien EPS-Perlen, die in Deutschland hergestellt werden. Sie sorgen für eine extrem komfortable Sitzposition und sind mit einem integrierten Netz umgeben, das den Austritt der Kügelchen vermeidet und bei Bedarf ein einfaches Wiederbefüllen ermöglicht (Refill-Packs sind separat bei Gamewarez erhältlich). Erstmals sind die Sitzsäcke auch komplett in Farbe erhältlich: in rot, grün, blau, grau und schwarz ist die Alpha Series ein wahrer Hingucker.